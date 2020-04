“Coronavirus tips“: è questa la schermata sulla quale si viene reindirizzati oggi, sabato 4 aprile 2020, cliccando sul doodle di Google. Il logo che sulla homepage del motore di ricerca è solito commemorare anniversari e date importanti per l’umanità presente nella giornata odierna una grafica che compone la scritta Google mediante delle casette, simbolo della quarantena alla quale è costretto mezzo mondo per via del coronavirus. Noioso? Macché: La prima “G” di Google è intenta a leggere un libro, mentre la seconda sta telefonando alla “e” finale. Le due “o” cantano e suonano, e la “l” si allena facendo pesi. Il tutto mentre sopra i tetti delle abitazioni partono note musicali e cuori. Come si può notare facilmente si tratta di cose che si possono fare stando a casa. Passando il mouse sulla scritta dall’Italia comparirà in sovrimpressione il messaggio: “Stai a casa. Salva vite: aiuta a fermare il coronavirus”.

“CORONAVIRUS TIPS”: I CONSIGLI DI GOOGLE NEL DOODLE CHE INVITA A RESTARE A CASA

Cliccando sul doodle, come detto, si viene reindirizzati su una pagina di ricerca Google che mette insieme appunto i “coronavirus tips”, letteralmente consigli su come evitare il contagio e affrontare la quarantena, ma anche statistiche, mappe e notizie. Oltre a fornire informazioni sullo stato della diffusione del virus in Italia e nel mondo, i “coronavirus tips” di Google danno anche delle dritte sulla prevenzione del contagio. Per esempio: “Cosa fare: Lavarsi regolarmente le mani per 20 secondi con acqua e sapone o con un prodotto a base alcolica; Quando si tossisce o starnutisce, coprire naso e bocca con un fazzoletto monouso o con l’incavo del gomito; Evitare il contatto ravvicinato con persone che non stanno bene (mantenere un metro di distanza); Se non ci si sente bene, restare a casa e isolarsi dagli altri membri del nucleo familiare“. E ancora: “Cosa non fare: Toccarsi occhi, naso e bocca con mani non pulite“. Insomma, da parte di Google un’iniziativa lodevole per invitare a restare a casa, salvare vite e fermare il coronavirus.



