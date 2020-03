Serie A sospesa? Governo a Figc “fermatela”/ Ma Parma Spal si gioca: scontro con club

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto di persona poco prima dell’inizio di Parma-Spal per invitare Figc e Lega Calcio Serie A di fermare il campionato di calcio ben prima di “aspettare” un potenziale primo caso di Coronavirus anche in Serie A. Così anche Mario Balotelli e ovviamente il presidente di Assocalciatori Tommasi, ma alla fine dopo un rinvio di 75 minuti per “definire la decisione da prendere”, si è deciso comunque di far partire la prima partita in calendario in questa già strana e straordinaria giornata di recupero della precedente. «Non ha senso in questo momento, mentre chiediamo enormi sacrifici ai cittadini per impedire la diffusione del contagio, mettere a rischio la salute dei giocatori, degli arbitri, dei tecnici, dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite, solo per non sospendere temporaneamente il calcio e intaccare gli interessi che ruotano attorno ad esso. Altre Federazioni hanno saggiamente optato per uno stop per i prossimi giorni. Credo sia dovere del presidente della Figc, Gravina, un supplemento di riflessione, senza attendere il primo caso di contagio, prima di assumersi questa gravosa responsabilità», spiega Spadafora con la Lega che in un primo momento sembra seguire l’indicazione e sospendere l’intera Serie A. Poi però passa qualche minuto e con le squadre di nuovo fermate all’inizio degli spogliatoi, ecco il nuovo contro-dietrofront: si gioca, con inizio stilato alle 13,45. Un caos assoluto: mentre qui spieghiamo cosa potrebbe succedere in caso di sospensione del campionato, per il momento si naviga a vista per gli altri match con un possibile “scontro” tra autorità e club sulle decisioni da prendere. «Ancora prima che la situazione diventasse così drammatica per il Paese, la Lega di Serie A e Sky si erano già rifiutate di concedere a migliaia di italiani, costretti loro malgrado a restare a casa, di poter vedere in chiaro le partite, nascondendosi dietro presunte difficoltà normative che con l’autentica disponibilità di tutti si sarebbero potute ampiamente superare»; «Nei vari contatti di ieri – sottolinea ancora durissimo Spafafora – «infatti, anche grazie alla collaborazione di Rai e Mediaset, si era arrivati vicini ad una soluzione equa per tutti gli attori e soprattutto di grande conforto per i tanti cittadini appassionati di calcio. E invece sono prevalsi gli interessi economici di realtà che pretendono di godere da sempre di un trattamento privilegiato e che vivono ormai fuori dalla realtà», attacca durissimo il Ministro contribuendo a rendere “visibile” il paradosso e il costante scontro in un momento già di particolare debolezza dell’intero sistema Italia. (agg. di Niccolò Magnani)

GOVERNO “FERMATEVI”, CAOS SU SERIE A

Damiano Tommasi chiede di fermare il campionato di Serie A, e tutti gli altri tornei di calcio professionistici. Lo ha fatto tramite un post su Instagram: nei giorni scorsi il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori aveva già parlato in merito alla possibile sospensione degli Europei 2020, chiedendo che questa emergenza Coronavirus non venisse presa sotto gamba dal mondo del calcio. Oggi Tommasi ha usato parole se possibile ancora più forti, non dal punto di vista dei toni ma dell’urgenza del momento e delle responsabilità che la categoria è chiamata a prendersi. Rivolgendosi direttamente al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Ministro dello Sport, l’ex centrocampista di Verona, Roma e Nazionale ha scandito la sua opinione in poche righe, brevi ma comunque efficace. “E’ stato detto e ribadito che il Coronavirus si combatte prima di tutto con i comportamenti dei cittadini” ha scritto, e partendo da questo ha voluto affermare che nessun calciatore sarebbe credibile negli appelli a non viaggiare, non stringere le mani e stare ad almeno un metro dalle persone. Questo perché, naturalmente, il calcio è uno sport di contatto e, secondo Tommasi, giocare oggi darebbe un messaggio sbagliato. “Un solo modo renderebbe, invece, tutta la categoria fortemente di impatto sulla cittadinanza”: ovvero, per l’appunto, quello di non giocare.

TOMMASI: FERMATE LA SERIE A

Il messaggio di Damiano Tommasi è chiaro: fermare il campionato di Serie A, fermare tutti i campionati che in questo momento si stanno disputando (la Serie B e il girone C della Serie C) non solo per dare un messaggio concreto dal mondo del calcio ma anche per aiutare a frenare l’emergenza Coronavirus. “Tutti gli italiani dovrebbero e devono tifare solo per le tante squadre che stanno giocando le partite più importanti”: le cita il presidente AIC, sono “infermieri, medici,To volontari, le forze dell’ordine”. Da qui l’appello al governo perché i campionati vengano fermati, perché “anche solo una partita sarebbe un messaggio sbagliato”. L’intervento via Instagram si conclude con una frase netta: “Le decisioni dolorose vanno prese in poche ore, a qualsiasi ora”. L’appello potrebbe essere preso sul serio: il basket per esempio ha già rinviato per intero due turni di Serie A1, il problema per il calcio – lo ha detto lo stesso Tommasi – è quello del calendario, perché in questo sport sono minori le possibilità di recuperare (nelle scorse settimane è stato più volte citato il caso dell’Inter). Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha già chiesto alla FIGC di intervenire in merito: attenzione, potrebbe bloccarsi tutto già oggi, tanto che Parma Spal è stata posticipata di 30 minuti proprio in attesa di scoprire se si possa riuscire a giocare oppure lo stop alla Serie A avvenga già oggi.



