Coronavirus, treno regionale fermato a Udine/ Caso sospetto: convoglio soppresso

Un treno regionale proveniente da Venezia e diretto a Trieste è stato fermato nella stazione di Udine per un sospetto caso Coronavirus a bordo. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16, come riferisce Il Friuli, dopo un allarme lanciato da alcuni passeggeri. Stando alle prime informazioni, il treno è stato fermato dopo la segnalazione a bordo di una persona probabilmente contagiata dal virus. Si tratterebbe di una donna che ha spiegato alle autorità sanitarie di essersi sentita male mentre transitava in zona Milano. E’ così scattata la procedura prevista dal protocollo sanitario. Tutte le persone a bordo del convoglio sono state fatte scendere ed il treno è stato soppresso e sarà ora sottoposto a processo di sanificazione e igienizzazione da parte di Trenitalia. Anche la passeggera che si sospetta possa essere positiva al coronavirus, è stata fatta scendere e trasportata in ambulanza in un luogo idoneo al controllo sanitario. Tutti i passeggeri sono stati identificati e così per il personale di bordo (15 membri in tutto) per i quali è previsto eventualmente un controllo in un secondo momento.

CORONAVIRUS, TRENO REGIONALE FERMATO A UDINE

Secondo quanto riportato da UdineToday, la donna che accusava i sintomi del Coronavirus sarebbe stata trasportata con ambulanza presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia per tutti gli accertamenti del caso e per comprendere se positiva o meno al Covid-19. Gli altri passeggeri sarebbero stati dirottati su un altro treno dopo la soppressione del regionale fermato a Udine. Nel caso in cui la donna dovesse risultare positiva, anche loro saranno richiamati per tutti i controlli del caso. Il treno interessato è il regionale 2450 partito alle 12.01 da Venezia ed arrivato in perfetto orario a Udine alle 13.51. Avrebbe poi dovuto proseguire il viaggio per Trieste con arrivo previsto alle 15.02. Dopo la soppressione la circolazione ferroviaria è stata regolare. Intanto la Regione ha fatto sapere che un nuovo caso di contagio da Coronavirus è stato segnalato nel Goriziano facendo salire a 18 i casi positivi accertati in Friuli Venezia Giulia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA