Coronavirus, trucchi per non toccarsi il volto con le mani/ Ecco come smettere

Tutta Italia zona protetta per l’emergenza coronavirus, il Governo ha predisposto le misure necessarie per contenere l’allarme ma la situazione è a dir poco delicata. Vi abbiamo riportato i consigli dell’Oms per lavarsi le mani, nonché le principali regole anti-contagio, ma cosa bisogna fare per non toccarsi il volto con le mani? Il Covid-19 si trasmette principalmente per via aerea, ma è possibile che il contagio avvenga anche toccandosi bocca, naso o occhi con le mani sporche, potenzialmente contaminate. Le possibilità di contaminare le mani sono parecchie, molto spesso involontarie: basti pensare a quando si apre la portiera della macchina o quando paghiamo in contanti. E, in questa fase soprattutto, è importante contenere un virus pericoloso come il Sars Cov 2, che ha grandi capacità di riprodursi una volta penetrato nell’organismo.

CORONAVIRUS, COSA FARE PER NON TOCCARSI IL VOLTO CON LE MANI?

Uno dei trucchi più importanti per non toccarsi il volto con le mani è quello di utilizzare fazzoletti di carta usa e getta per compiere qualsiasi “manovra” sul volto: dall’aggiustarsi gli occhiali allo strofinarsi il naso. Successivamente, basterà gettarlo via e lavarsi le mani. Come già raccontato in precedenza, invece, se bisogna starnutire ma non si hanno dei fazzoletti a portata di mano, è meglio farlo sulla piega del gomito che sulla mano. Un altro trucco molto importante è quello di tenere le mani occupate: come spiega il Corriere della Sera, una pallina anti-stress o un altro gesto può aiutare a ridurre il numero di contatti con il viso. Un consiglio per le donne, truccatevi! Secondo un recente studio, le donne si toccano il viso molto meno quando sono truccate…

