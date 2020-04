Coronavirus, Trump guadagna sulla clorochina?/ Attacco al Presidente, ma la verità…

La promozione entusiastica da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dell’idrossiclorochina, farmaco antimalarico, come trattamento per il COVID-19, nonostante la mancanza di prove controllate o di prove non aneddotiche della sua efficacia, ha portato alcuni a ipotizzare che egli abbia un interesse finanziario nella diffusione farmaco. L’idea ha preso quota quando il New York Times ha riferito che Trump ha “un piccolo interesse finanziario personale in Sanofi“, una società francese che produce la versione di marca dell’idrossiclorochina. “Se l’idrossiclorochina diventa un trattamento accettato”, ha riportato il Times, “diverse aziende farmaceutiche ne trarranno profitto, compresi gli azionisti e gli alti dirigenti con legami con il presidente“. In senso stretto, Trump ha un piccolo interesse finanziario personale in Sanofi, così come in altre importanti aziende farmaceutiche.

“PARTECIPAZIONE FINANZIARIA TRASCURABILE”

Secondo il suo più recente rapporto finanziario, Trump ricava un reddito da tre trust di famiglia, ognuno dei quali è, in parte, investito in fondi comuni d’investimento i cui guadagni provengono da un insieme di investimenti condivisi. In alcuni casi, questi fondi includono partecipazioni minori in aziende farmaceutiche, tra cui Sanofi. Questi trust di famiglia sono, secondo quanto riportato dai suoi uffici di comunicazione, amministrati senza il contributo di Trump da J.P. Morgan, una banca d’investimento e una società di servizi finanziari. Né Trump né J.P. Morgan controllano in quali azioni questi fondi investono in un determinato momento. Dunque, si può dire come la partecipazione finanziaria di Trump in queste società sia praticamente trascurabile – contenuta indirettamente attraverso i fondi comuni d’investimento – e amministrata attraverso tre trust di famiglia che non controlla. Essendo un farmaco generico, è improbabile che l’idrossiclorochina, solo ultimamente utilizzata nell’emergenza coronavirus negli Usa, fornisca a una sola società profitti significativi rispetto ad altri farmaci di proprietà.





