Coronavirus Turchia/ Il campionato va avanti: Obi Mikel rescinde con il Trabzonspor

L’emergenza Coronavirus esiste anche in Turchia, ma il massimo campionato di calcio non si ferma: John Obi Mikel ha perciò deciso di rescindere il contratto con il Trabzonspor. “Il giocatore ha rinunciato a tutti i crediti a sua disposizione” si legge nella nota ufficiale del club di Trebisonda, negli ultimi anni avversario di Inter e Juventus nelle coppe europee: il centrocampista nigeriano si era già fatto sentire nei giorni precedenti, quando si era rifiutato di scendere in campo per la partita che la sua squadra avrebbe dovuto giocare contro l’Istanbul Basaksehir. Una presa di posizione netta, affidata ai social network: “Non sono calmo, non voglio continuare a giocare in questa situazione” aveva detto Obi Mikel, affermando come la vita fosse più importante del calcio. E ancora: “In un momento così critico dovremmo essere a casa con le nostre famiglie, la stagione dovrebbe essere annullata”. Lui, se non altro, è stato di parola: la federazione turca ha deciso di continuare a giocare, sia pure a porte chiuse per limitare i rischi della pandemia Coronavirus, ma il nigeriano ha scelto di lasciare il Trabzonspor. Vicenda simile a quella che ha coinvolto alcuni stranieri che militano nel nostro campionato di basket.

CORONAVIRUS TURCHIA: OBI MIKEL LASCIA IL TRABZONSPOR

Dunque John Obi Mikel ha lasciato il Trabzonspor, una delle squadre più celebri in Turchia: decisione irrevocabile e già ufficiale. Conosciamo bene il centrocampista nigeriano, che il prossimo mese compirà 32 anni: dopo una parentesi giovanile nel Lyn Oslo, il Chelsea lo ha acquistato neo diciottenne e lo ha tenuto a Stamford Bridge per ben 10 stagioni e mezza, durante i quali è stato allenato da tanti big (José Mourinho, Carlo Ancelotti, Guus Hiddink) e ha vinto tutto (compresa la Champions League), sempre da grande protagonista. Esauriti i tempi in cui i Blues riuscivano a garantirgli una maglia da titolare in mezzo al campo, Mikel è andato a giocare un anno e mezzo in Cina (Tianjin Teda) e poi è tornato in Inghilterra, accettando sei mesi di contratto con il Middlesbrough nel Championship. Elemento fondamentale della nazionale (tra il 2016 e il 2019 ne è stato ufficialmente il capitano), con la Nigeria ha collezionato 92 presenze segnando 6 gol; con le Super Aquile ha giocato due edizioni dei Mondiali (2014 e 2018) e ha vinto la Coppa d’Africa nel 2013.



