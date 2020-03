Coronavirus, tutta la Lombardia zona rossa?/ Brusaferro: “Valutazioni in corso…”

L’intera Lombardia potrebbe diventare un’unica zona rossa, non limitandosi più solo alle arre di focolaio fino ad ora individuate o allargando le misure restrittive ad altre quali la Bergamasca? È questa l’ipotesi ventilata nelle ultime ore e che sta già facendo tremare i polsi anche perché sottintenderebbe che non si è ancora riusciti a limitare il contagio da Coronavirus e d’altronde l’aumento dei casi negli ultimi giorni, stando ai numeri snocciolati dalla Protezione Civile, per adesso non sembra mostrare una inversione di tendenza. A spiegarlo è stato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità che, pur senza volersi spingere troppo in avanti, ha affermato che proprio l’istituto scientifico che lui presiede sta facendo in merito delle valutazioni anche solo per capire se possa esserci spazio per l’adozione di nuovi provvedimenti. “La Lombardia è un’area particolare” ha spiegato Brusaferro nel corso della consueta conferenza stampa della Protezione Civile, aggiungendo che proprio in questa zona si registra un incremento dei casi “maggiore rispetto ad altre zone”.

TUTTA LA LOMBARDIA ‘ZONA ROSSA’? L’IPOTESI AL VAGLIO DELL’ISS

Come era prevedibile le parole di Brusaferro, che tuttavia non ha parlato esplicitamente della possibilità di trasformare la regione in un’unica zona rossa, hanno avuto già una vasta eco ma il direttore ha spiegato che il comitato scientifico dell’ISS valuterà attentamente quali saranno i prossimi provvedimenti da adottare, sottintendendo che sono già allo studio nuove misure perché quelle prese fino ad ora forse non si sono rivelate così efficaci. “Siamo in fase di analisi” ha aggiunto, forse riferendosi al fatto che il prossimo provvedimento potrebbe riguardare la già citata Bergamasca: “Le persone che andranno in quarantena non devono poi andare nei luoghi pubblici: non è una bravata e non è una ragazzata” ha poi ammonito Brusaferro preannunciando che si stanno studiando pure misure per punire eventuali trasgressori, specialmente dopo che è giunta notizia di persone che nel Lodigiano hanno volontariamente violato il confine della zona rossa. “Sono solo un medico e non un giurista, ma non è possibile che non si rispettino le indicazioni”.

