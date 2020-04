Coronavirus uccide 42enne, madre di sei figli/ Ultimo saluto con un walkie-talkie

La pandemia di Covid-19 che sta flagellando l’intero pianeta scrive ogni giorno, purtroppo, pagine davvero drammatiche di vita reale, come quella pervenuta direttamente dagli Stati Uniti d’America, dove il Coronavirus ha ucciso una madre di sei figli: Sundee Rutter è deceduta lo scorso 16 marzo a Everett (Washington), dopo essere risultata positiva al virus. La donna aveva sconfitto da poco un cancro al seno e si è spenta presso il “Providence Hospital”, non prima di essere però riuscita a dare l’ultimo saluto ai propri figli, di età compresa fra i 13 e i 24 anni. Merito del personale sanitario, che ha consentito ai ragazzi di parlare con lei attraverso un walkie-talkie posizionato sul cuscino della mamma, mentre si guardavano reciprocamente attraverso la vetrata della camera. I figli più grandi le hanno promesso, tra le lacrime, di prendersi cura dei loro fratelli più piccoli. Una tragedia inenarrabile, ulteriormente aggravata dal fatto che soltanto otto anni fa questi giovani erano rimasti orfani di padre e si trovano ora senza genitori.

CORONAVIRUS UCCIDE MADRE DI SEI FIGLI, LORO: “STAREMO TUTTI INSIEME”

“Stavamo appena iniziando a sentirci di nuovo interi”, ha dichiarato uno dei figli di Sundee Rutter alla CNN, prima di descrivere la situazione che ha portato la loro madre alla morte. “Ha cominciato a sentirsi male il 2 marzo: era debole, aveva difficoltà a respirare e aveva un’emicrania. L’ho portata per la prima volta in ospedale il 3 marzo. È rimasta lì dalle quattro alle cinque ore, poi è stata dimessa, ma le sue condizioni sono peggiorate e si è reso necessario il ricovero”. Uno dei fratelli maggiori, Tyree Ross-Rutter, ha dichiarato di essere intenzionato a prendere in custodia i suoi fratelli minori di 13, 14 e 15 anni. “Abbiamo in programma di stare insieme, di vivere tutti insieme nella stessa casa e di combattere tutto questo stando uniti“. Intanto, la sorella maggiore di Sundee Rutter, Shawnna Olsen, ha definito Sundee un “eroe” che metteva sempre i suoi figli al primo posto. “Mia sorella era fantastica, è stata la prima a dare una mano a qualcuno e i suoi figli sono amati dalla famiglia, dalla comunità e anche da perfetti sconosciuti“.



