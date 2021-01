Coronavirus Ue e mondo/ UK: “virus fuori controllo”. Germania, record di morti

L’emergenza coronavirus continua a scuotere l’Unione Europea e il mondo intero. Come reso noto dall’Oms, nelle ultime 24 ore sono stati registrati quasi 736 nuovi casi positivi: i Paesi più colpiti sono Usa (227 mila casi), Regno Unito (62 mila casi) e Brasile (56 mila casi). L’Italia si posiziona al nono posto con oltre 18 mila nuovi contagiati.

Continua a preoccupare l’alto numero di morti per coronavirus registrato in tutto il mondo. Pensiamo al caso degli Stati Uniti d’America, che ieri ha toccato il picco: 4 mila decessi per Covid-19. Non se la passa meglio il Brasile di Jair Bolsonaro, che ieri ha superato le 200 mila vittime da inizio epidemia: come reso noto dal Ministero della Salute, sono stati annotati 1.524 decessi.

CORONAVIRUS UE E MONDO: ALLARME IN GRAN BRETAGNA

Tra i Paesi più colpiti dalla pandemia da coronavirus, la Gran Bretagna sta attraversando un momento particolarmente delicato. A fare scattare l’allarme ci ha pensato il sindaco di Londra: Sadiq Khan ha evidenziato che la capitale sta affrontando un’allerta ospedaliera a causa del proliferare di ricoveri legati alla variante Covid inglese. «La diffusione del virus appare fuori controllo nell’area metropolitana», il monito di Khan. Anche la Germania deve fare i conti con una situazione particolarmente difficile: il Robert Koch Institut ha reso noto che oggi è stato annotato un nuovo record di vittime per Covid-19, 1.118 decessi rispetto a giovedì. Il precedente record era di 1.129 morti. 31.849 i nuovi casi positivi. Se la Svezia ha deciso di aprire a chiusure e restrizioni per contenere l’epidemia, nuovi sviluppi arrivano direttamente dall’Australia: le autorità sanitarie hanno disposto un lockdown di tre giorni per tentare di arginare la variante Covid inglese rilevata nella metropoli.



