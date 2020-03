Coronavirus Uefa/ Champions ed Europa League a ferragosto? Ecco il nuovo piano

Champions ed Europa League ad agosto? Possibile, anzi: probabile. Questo stando al nuovo piano che potrebbe essere discusso oggi nella nuova riunione che vedrà coinvolte la Uefa, la Eca (European Club Association) e le Leghe Europee: un progetto secondo il quale le varie federazioni si dovranno uniformare nei calendari “interni” (vale a dire quello dei rispettivi campionati) in modo da permettere alle due competizioni continentali di arrivare alla loro conclusione. Un programma che sarebbe inevitabilmente compresso, ma grazie al quale si riuscirebbe eventualmente a finire ogni singolo torneo che è stato sospeso per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Naturalmente, come scrive il Corriere dello Sport, pensare adesso a quando si potrebbe tornare in campo è un mero esercizio di stile e ipotesi, visto che nessuno può saperlo con certezza; il piano della Uefa però prende in considerazione l’inizio di giugno come periodo ragionevolmente utile perché le squadre giochino di nuovo. Dunque, da qui si proverà a concludere: la precedenza sarà data ai campionati mantenendo l’alternanza delle domeniche per le gare nazionali e gli infrasettimanali per le coppe. Non solo: la federazione europea ha imposto l’obbligo che le 12 federazioni almeno una squadra in Champions League e una in Europa League (per esempio l’Italia) uniformino i loro calendari, di modo da evitare che si creino favoritismi.

Da questo punto dunque si inizierà a giocare: qualora davvero a inizio giugno la situazione sia tornata alla normalità, la Uefa ha già pensato ad un calendario alternativo. Come funzionerebbe? Semplice: come dicevamo prima, si concluderebbero i campionati nazionali entro la metà di luglio sfruttando il più possibile i turni infrasettimanali (ci sarebbe una finestra di un mese e mezzo per giocare, almeno in Serie A, 12 giornate) e poi aprire alle due competizione internazionali. Inevitabilmente queste si concluderebbero non prima della terza settimana di agosto: le big d’Europa avrebbero infatti già chiesto di poter disputare i turni di andata e ritorno, dunque sembra esclusa la possibilità della gara secca. Comunque, è tutto in divenire: questa è una delle proposte, da capire se si riuscirà anche solo a provare ad attuarla…



