Coronavirus UEFA/ Esecutivo rinviato a giugno: più tempo per i campionati nazionali

Pubblicità

Mentre in Italia la ripresa della Serie A rimane sempre in bilico, ecco che la UEFA ha deciso di fornire un ulteriore assist ai campionati nazionali, concedendo più tempo per decidere della conclusione della stagione, rinviando dunque a metà giugno l’attesissimo Consiglio Esecutivo (fissato originariamente al 25 maggio). Come è noto infatti le federazioni nazionali entro la deadline del 25 maggio avrebbero dovuto comunicare alla UEFA date, format e regole per la ripartenza della stagione: due giorni dopo l’Esecutivo avrebbe dunque ratificato quanto proposto, fissando nuove date anche per la ripresa delle manifestazioni continentali, come pure nuove date per i prossimi Europei. Ma visto il clima di profonda incertezza che si respira in Europa per il calcio, con la Bundesliga che è ripartita, Ligue 1 che si è fermata e i campionati di Spagna, Italia e Inghilterra ancora in bilico, si è decido di concedere più tempo, addirittura tre settimane: il Consiglio Esecutivo è stato dunque fissato al prossimo 17 giugno.

Pubblicità

CONSIGLIO ESECUTIVO RINVIATO AL 17 GIUGNO

La decisione, presa solo ieri pomeriggio dalla UEFA è di capitale importanza, specie per il calcio italiano: dopo lo stop agli eventi sportivi fino al 14 giugno, infatti si è fatto sempre più forte lo scetticismo verso il rientro in campo e la regolare conclusione della stagione di Serie A. La UEFA, pur confermando la richiesta di chiudere il campionato nazionale entro il 3 agosto (data che pure potrebbe cambiare a breve), pure sta concedendo alle federazione se non altro più tempo per decidere assieme ai governi del calendario della ripartenza, come pure del format. Va aggiunto che dietro a tale rinvio vi sono anche motivazioni di ordine burocratico, legate allo slittamento alla prossima estate degli Europei. Nessun inghippo, come ci ha ricordato la Gazzetta dello sport però, Le 12 città ospitanti hanno confermato l’intenzione di fare da scenario all’evento il prossimo anno, ma mancano alcune firme, senza le quali la UEFA non potrà ufficializzare nuove date, come era intenzione di fare al prossimo Comitato Esecutivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA