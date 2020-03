Coronavirus Uefa/ Il piano di Ceferin: in campo a giugno ed estensione del mercato

Destino ancora fumoso per il calcio in Europa dopo lo stop imposto per l’emergenza coronavirus, ma già alcune nuove potrebbero arrivare dalla stessa Uefa nella giornata di domani, quando a Nyon verso l’ora di pranzo vi sarà un vertice straordinario tra le alte sfere del calcio europei e le 55 federazioni affiliate. Ceferin dunque, quando ancora non si possono fare previsioni di alcun genere sugli sviluppi della pandemia da covid-19, vuole comunque fare il punto della situazione, riflettendo assieme alle varie leghe delle tre proposte per il futuro del calcio europeo che sono state fatte avanti già nei giorni scorsi.

Ma non solo: sul tavolo anche nuove formule per chiudere la stagione sul continente come nei singoli paesi, probabile modifica delle norme del Fair play finanziario e la valutazione di nuove norme per quanto riguarda contratti e trasferimenti dei giocatori. Insomma una lista di punti da vagliare davvero corporsa, per cui però sarà ancora troppo presto dare una risposta definitiva.

CORONAVIRUS UEFA: TRE DATE PER CEFERIN

Pure nell’incertezza, come anche ci ricorda oggi il portale spagnolo As, è evidente che la priorità per la Uefa sarà quella di chiudere la stagione, ovviamente sempre che ve ne saranno condizioni di sicurezza per tutti: Ceferin e i suoi uomini non hanno intenzione dunque di arrendersi e sperano nel miglioramento dell’emergenza sul suolo europeo (anche se ufficialmente nessun paese ha ancora superato il “picco pandemico”). Ecco che allora sul tavolo della Uefa per il ritorno in campo vi sono tre ipotetiche date con metà maggio, giugno e fine settembre: di queste però appare evidente che la prima non è realistica e l’ultima è certo la più complicata (e avrebbe pesanti ripercussioni sulla stagione futura). Nelle più rosee delle ipotesi, dunque la cosa migliore per la Uefa sarebbe tornare in campo già a giugno, prevedendo nel frattempo a norme che regolino l’allungamento dei contratti dei giocatori in scadenza, senza ovviamente escludere che la stagione riparta e si chiuda pure, a porte chiuse. Per scoprire qualcosa di già non ci resta che attende il vertici di domani pomeriggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA