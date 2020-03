Coronavirus UEFA/ Youth League, Final Four rinviata ufficialmente: quando si gioca?

Anche la Final Four di Youth League 2019-2020 è stata rinviata. E’ notizia ufficiale: la UEFA ha deciso di posticipare anche la fase finale della competizione giovanile – riservata alle squadre Under 19 – a data da destinarsi. Cosa che ci interessa da vicino, perché è coinvolta la Juventus: la Primavera di Lamberto Zauli, dopo aver vinto il suo girone eliminatorio, per la prima volta da quando partecipa alla manifestazione si è qualificata per gli ottavi di finale e dovrebbe sfidare il Real Madrid, ma la partita è stata rinviata per due volte a causa ovviamente dell’emergenza Coronavirus, che rende al momento impossibile stabilire dei calendari ufficiali e definitivi. Tecnicamente la sfida di Torino resta l’ultima del programma degli ottavi: le altre si sono giocate e si è formato un tabellone che prevede Salisburgo Lione, Midtjylland Ajax e Dinamo Zagabria Benfica. Anche queste sfide, in gara secca con calci di rigore subito dopo un’eventuale parità nei 90 minuti, sono slittate; a dire il vero anche l’Inter sarebbe coinvolta nell’eventuale decisione, perché nei giorni scorsi la Uefa ha comunicato di dover prendere una decisione in merito alla sfida inizialmente cancellata contro il Rennes.

CORONAVIRUS UEFA: RINVIATA LA FINAL FOUR DI YOUTH LEAGUE

La Final Four di Youth League si sarebbe dovuta svolgere a Nyon, come sempre, tra il 17 e il 20 aprile: tornando a giocare oggi ci sarebbero i tempi tecnici per chiudere, ma la metà del prossimo mese potrebbe essere una data ancora a rischio se consideriamo che oggi Gabriele Gravina ha detto che la Serie A non comincerà prima di maggio. Per quanto riguarda l’Inter, Steven Zhang Jr. aveva ritirato la squadra dal torneo: fedele alle parole (decisamente forti) rivolte al presidente di Lega, il presidente della società nerazzurra aveva scelto di attuare subito le misure sanitarie necessarie a salvaguardare i suoi giocatori, decidendo che la Primavera non dovesse scendere in campo per affrontare il Rennes negli ottavi. La partita era ancora regolarmente in programma, pertanto il rifiuto a giocare aveva significato automaticamente l’esclusione dalla Youth League; visto però quanto è accaduto in seguito, la UEFA ha deciso di sospendere la squalifica riservandosi di prendere una decisione in merito quando le acque si saranno calmate. Questo significa che l’Inter Primavera potrebbe ancora essere in corsa: per di più, se dovesse giocare e vincere, nei quarti ci sarebbe un eventuale derby d’Italia qualora la Juventus battesse il Real Madrid.



