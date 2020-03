Coronavirus UK: 1228 morti, quasi 20mila casi/ Gli esperti: “Virus sta rallentando”

1228 morti e quasi 20 mila casi accertati (19.522, per la precisione): è il bilancio dell’epidemia di Coronavirus in UK, nel Regno Unito, dove con Boris Johnson si è anche registrato uno dei primi contagi al mondo di un vertice nazionale (secondo solo al principe Alberto II di Monaco). Tuttavia, il professor James Naismith, direttore del Rosalind Franklin Institute dell’Università di Oxford, afferma che molti dei 1.228 morti di Covid-19 Oltremanica sono stati infettati settimane prima che fossero messe in atto le misure di distanziamento sociale. “Possono passare fino a due settimane dall’infezione all’insorgenza dei sintomi – ha infatti asserito il medico –. Per oltre l’80% delle persone questi sintomi sono lievi, per il numero, molto più piccolo, che sviluppa la malattia più grave è invece necessaria la terapia intensiva circa 10 giorni dopo aver contratto il Coronavirus. Per coloro che non si riprendono ma muoiono, i dati provenienti dalla Cina suggeriscono che ci vogliono circa altri quattro giorni”.

CORONAVIRUS UK, GLI ESPERTI: “IL VIRUS STA INDISCUTIBILMENTE RALLENTANDO”

Il principale consulente del governo britannico sulla pandemia di Coronavirus nel Regno Unito, il professor Neil Ferguson dell’Imperial College, ha asserito in queste ore che i ricercatori hanno evidenziato alcuni segni precoci di rallentamento della diffusione del virus nel Paese, che si sta espandendo con ritmi diversi nella varie aree geografiche che compongono la superficie della nazione. “È un dato abbastanza chiaro in tutta la nazione, l’epidemia è in fasi diverse in diverse parti del Regno Unito. Nel centro di Londra potrebbe aver contagiato dal 3% al 5% degli abitanti, mentre a livello nazionale ha colpito forse il 2% o il 3% della popolazione”. Il professor Ferguson ha proseguito poi dicendo che i test anticorpali sono in fase finale di sviluppo e aiuteranno a comprendere meglio chi ha già avuto il Covid-19. Ha altresì precisato che i test anticorpali saranno indispensabili per la comprensione dell’epidemia e che si spera che i loro esiti siano disponibili in una manciata di giorni.



