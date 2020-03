Coronavirus UK: 1408 morti e 22.141 casi/ Il 38% dei britannici è in depressione

Fortunatamente non ha ancora raggiunto cifre spaventose come negli USA, in Italia e in Spagna, ma il Coronavirus nel Regno Unito sta comunque facendo parlare di sé: l’ultimo bilancio aggiornato parla di 22.141 casi e 1408 morti, con 180 decessi registrati nelle ultime ventiquattr’ore (159 in Inghilterra, 14 in Galles, 6 in Scozia e uno in Irlanda del Nord). Intanto, nella giornata di ieri, lunedì 30 marzo 2020, è giunta la notizia che presto gli ospedali britannici riceveranno una fornitura di mille ventilatori polmonari al giorno, con la conferma dei produttori, che hanno annunciato che le tanto agognate (e necessarie) forniture sono quasi pronte per essere spedite. Intanto, mentre il professor Neil Ferguson dell’Imperial College ha offerto un barlume di speranza nella battaglia al Covid-19, dicendo che la diffusione sembra rallentare, la popolazione è stata avvertita del fatto che le rigide limitazioni, imposte per combattere la pandemia, potrebbero essere mantenute per un periodo pari a 6 mesi. Molto dipenderà dall’evoluzione della situazione e da quanto i cittadini si atterranno ad esse.

CORONAVIRUS UK: BRITANNICI IN DEPRESSIONE

L’isolamento e le misure restrittive che il Governo del Regno Unito ha dovuto adottare per via dell’epidemia di Coronavirus ha provocato un notevole incremento del numero di persone che hanno segnalato livelli significativi di depressione e di ansia. Lo rivela una ricerca condotta dagli accademici dell’Università di Sheffield e dell’Ulster University; in particolare, i ricercatori hanno scoperto che martedì 24 marzo – il giorno dopo che il Primo Ministro Boris Johnson ha annunciato il rigoroso blocco a casa – il 38% dei partecipanti allo studio ha riportato una depressione significativa e il 36% era in stato ansioso. Limitazioni che, come detto, sono destinate a protrarsi nel tempo, anche per quanto concerne i trasporti, dal momento che la compagnia British Airways sta sospendendo i voli da e per l’aeroporto di Gatwick: “A causa delle notevoli restrizioni e del difficile contesto di mercato – dichiarano i vertici aziendali –, come molte altre compagnie aeree, sospenderemo temporaneamente il nostro programma di volo a Gatwick”.



