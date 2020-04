Coronavirus Uk, 2352 morti, 29mila casi/ Boris Johnson preoccupato ma “Ne usciremo”

Aumento vertiginoso dei casi da coronavirus anche in Uk, nel Regno Unito. Nelle ultime ore oltre Manica le vittime sono salite a quota 2.352, con la Gran Bretagna che tallona quindi Iran e Cina, e che si conferma la quarta nazione europea per numero di contagi dietro a Spagna, Italia e Francia, nonché la sesta al mondo. I numeri di casi, invece, sono 29.865 in totale, una cifra comunque ancora “contenuta” rispetto ad altre realtà. Fatto sta che i nuovi dati hanno invogliato il primo ministro Boris Johnson ad uscire allo scoperto, pubblicando un video sulla propria pagina Twitter in cui ha spiegato: “Oggi è stato un giorno triste, molto triste, con 563 morti, un record in un solo giorno. Non ho assolutamente alcun dubbio che inizieremo ad abbassare questi numeri e cambieremo il corso degli eventi nelle prossime poche settimane o mesi”.

CORONAVIRUS UK: 69 INFETTI NELLE CARCERI

“Sebbene sia sequestrato qui al numero 10 di Downing Street – ha aggiunto il premier britannico – grazie ai miracoli delle tecnologie moderne riesco a essere in contatto costante con i miei funzionari e con tutti coloro che stanno coordinando la risposta al coronavirus. Sono assolutamente fiducioso che sconfiggeremo il coronavirus – conclude il suo intervento – lo faremo tutti insieme. Ci riusciremo restando a casa, proteggendo il nostro sistema sanitario nazionale e salvando vite”. Nel contempo è uscito allo scoperto nella giornata di ieri anche il Principe Carlo, con un videomessaggio, in cui ha mostrato di stare bene nonostante la recente infezione da covid-19. Anche il reale ha voluto mandare un messaggio di speranza per il futuro, sottolineando come l’epidemia finirà prima o poi, e tutti insieme supereranno questo momento drammatico. Da segnalare l’emergenza nelle carceri britanniche, dove 69 detenuti in 25 istituti penitenziari, sono risultati contagiati, e si teme che il numero reale di infetti sia ben superiore. Infine, è stata posticipato al 2021 la conferenza dell’Onu sul clima che si sarebbe dovuta tenere a novembre in Galles.



© RIPRODUZIONE RISERVATA