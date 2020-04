Coronavirus UK: 5373 morti, 51.608 casi/ Boris Johnson in terapia intensiva

Nel Regno Unito, al di là del bilancio connesso all’epidemia di Coronavirus che, drammaticamente, si aggiorna di giorno in giorno (5373 morti e 51.608 casi confermati), viene vissuta con apprensione in queste ore la vicenda del trasferimento in terapia intensiva del primo ministro Boris Johnson, le cui condizioni di salute connesse alla positività al Covid-19 sarebbero peggiorate. “Nel corso del primo pomeriggio di lunedì 6 aprile 2020, su consiglio del suo team medico, il premier è stato trasferito nell’unità di terapia intensiva dell’ospedale”, ha riferito un portavoce di Downing Street. Johnson, secondo alcune fonti locali, sarebbe cosciente e non avrebbe ancora fortunatamente avuto bisogno della ventilazione assistita. In queste ore, peraltro, una ventata di messaggi di solidarietà nei suoi confronti ha invaso gli spazi telematici dei social network, a cominciare dagli altri Capi di Stato, su tutti Emmanuel Macron, che hanno augurato a Boris Johnson una pronta guarigione, coniugata a un suo rapido ritorno al timone del Regno Unito.

CORONAVIRUS UK: ANCORA POCHI TEST RISPETTO AGLI ALTRI PAESI

Il numero di morti nel Regno Unito, superiore a 5mila, è uno dei più alti al mondo. Il Governo sta operando alacremente per implementare test diffusi, i quali rivestiranno un ruolo chiave nell’analisi della sua diffusione nella nazione. Nelle ultime settimane, la maggior parte dei test è stata riservata a pazienti gravemente malati in ospedale e, attualmente, vengono effettuati più di 10mila tamponi al giorno, ma il governo si è impegnato ad aumentarne il numero. Come riferisce la BBC, il segretario alla Sanità Matt Hancock ha fissato un nuovo obiettivo di 100mila test al giorno entro la fine di aprile – un grande salto rispetto al precedente obiettivo di 25mila test al giorno per il 15 del mese corrente. In tal senso, il Regno Unito è in qualche modo indietro rispetto agli altri Stati; la Corea del Sud, ad esempio, è stata in grado di effettuare test molto più estesi, in quanto, nonostante abbia una popolazione leggermente inferiore rispetto allo UK, conta il doppio dei laboratori e circa due volte e mezzo la capacità di test settimanale.



