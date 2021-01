Coronavirus Uk, al via vaccinazione AstraZeneca/ In Germania altri 10.000 contagi

Consueto appuntamento con la situazione coronavirus nel resto del mondo, con focus sulle nazioni europee maggiormente colpite dall’epidemia, a cominciare dalla Germania. Nella giornata di ieri sono stati scoperti quasi 10mila nuovi casi di covid, per l’esattezza 9.847, con l’aggiunta di 302 vittime, per un bilancio da inizio emergenza pari a 34.574 decessi. I numeri restano ancora alti nella nazione governata della Merkel, e nella giornata di domani si terrà una nuova riunione con i governatori, al termine della quale è probabile che si opti per un prolungamento del lockdown, in scadenza al 10 gennaio.

Numeri drammatici anche in Gran Bretagna, la nazione al momento più falcidiata dal coronavirus anche per via della variante britannica più contagiosa. Nel contempo il Regno Unito è il Paese che sta vaccinando più persone, grazie al “lasciapassare” sul farmaco arrivato in anticipo rispetto ad altri paesi, e da oggi, dopo la vaccinazione Pfizer/BioNTech, partirà la campagna del vaccino Oxford AstraZeneca, farmaco realizzato in collaborazione con l’azienda Irbm di Pomezia.

CORONAVIRUS REGNO UNITO: ASTRAZENECA PARTE COL BOTTO

Il Regno Unito sarà il primo paese al mondo ad utilizzare il vaccino, e il governo londinese lo ha considerato un punto di svolta nella battaglia contro la pandemia di coronavirus, essendo economico e facilmente trasportabile. Inoltre, a differenza di quello di Pfizer, si può conservare a temperature da normale frigorifero, e non in super congelatori a meno 80 gradi centigradi. Da oggi, lunedì 4 gennaio, per tutta la settimana, sei diversi ospedali inglesi somministreranno 530mila dosi, poi nei prossimi giorni i punti vaccini saranno estesi ad altre zone della nazione: AstraZeneca ha promesso due milioni di dosi a settimana entro la metà di gennaio. Infine la situazione coronavirus in Francia, dove i casi registrati fino ad oggi sono stati 2.7 milioni, la prima nazione dell’Unione Europea per numeri di contagi. Nonostante i dati siano alti, la campagna di vaccinazione è partita molto a rilento: “Questo deve cambiare – le parole del presidente Macron ieri al Journal du Dimanche – presto e con forza. Io sono in guerra mattino, giorno, sera e notte e mi attendo da tutti lo stesso impegno”. Al momento solo 352 persone sono state vaccinate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA