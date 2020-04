CORONAVIRUS UK: QUASI 9MILA MORTI/ Johnson sta meglio: lettere fidanzata in ospedale

Sono 8.958 i morti dall’inizio dell’epidemia di coronavirus nel Regno Unito. Un numero destinato a salire nei prossimi giorni, visto che il picco potrebbe essere ancora lontano. Lo ha chiarito il segretario alla sanità, Matt Hancock, intervenendo questa mattina a BBC Radio 4: il numero di ricoveri ospedalieri sta “iniziando a diminuire“, ha detto, ma non è chiaro se la Gran Bretagna abbia già toccato l’apice del contagio. Parlando dei ricoveri, Hancock ha detto: “Invece di salire in modo esponenziale, come avrebbero fatto se non avessimo preso le misure, stanno cominciando a scendere e ad appiattirsi“. Un segnale quanto meno di speranza, ma non tale da allentare le restrizioni, come ha subito precisato Hancock: “Non abbiamo visto abbastanza per avere la fiducia necessaria per fare dei cambiamenti“. L’auspicio adesso è che i cittadini seguano disciplinatamente l’invito del governo a restare a casa nel fine settimana di Pasqua, resistendo così alla tentazione rappresentata da un meteo che si preannuncia caratterizzato da temperature elevate e tempo soleggiato.

CORONAVIRUS REGNO UNITO: BOJO FUORI DA TERAPIA INTENSIVA, TABLOID PAZZI DI CARRIE

Tra le notizie più incoraggianti delle ultime ore nel Regno Unito quella che vede Boris Johnson in netta ripresa e uscito dal reparto di terapia intensiva. Come riportato dal Corriere della Sera, i tabloid inglesi si sono appassionati alla corrispondenza tra il primo ministro e la compagna Carrie Symonds, che per spingerlo a riprendersi il prima possibile gli ha inviato lettere d’amore ed ecografie del bambino che stanno aspettando. Gli ultimi report sul suo stato di salute informano che Boris Johnson ha iniziato a fare qualche passo in corsia e occupa il tempo guardando un film dietro l’altro. Ma l’attenzione sulle condizioni del premier è stata giudicata eccessiva dai più. In particolare il titolo del Sun, “Un venerdì davvero santo” per celebrare l’uscita dalla terapia intensiva di BoJo è stato giudicato indelicato considerando la morte nelle stesse ore di centinaia di persone.



