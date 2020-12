Coronavirus Uk, variante fino a 70% più trasmissibile/ Johnson: lockdown a Londra

Natale in lockdown per Londra e gran parte del sudest dell’Inghilterra. Lo ha deciso il premier Boris Johnson, spiegando che ciò dipende dalla nuova variante del coronavirus che è stata rintracciata (e di cui ci ha parlato il professor Massimo Ciccozzi). Secondo quanto scoperto dagli scienziati britannici, questo ceppo circola più velocemente. Chris Whitty, a capo dell’autorità sanitaria inglese, ha precisato che al momento non è chiaro se questa nuova variante di Sars-CoV-2 risulti più letale. Per ora non ci sono prove che indichino una maggiore letalità di questo ceppo.

«Ma quando il virus cambia il metodo di attacco, noi dobbiamo cambiare metodo di difesa», ha avvertito Johnson il quale ha appreso che questa variante è in grado di diffondersi più rapidamente perché è fino al 70% più trasmissibile rispetto al precedente ceppo. Da domani per due settimane scatta dunque il lockdown. Londra è stata inserita nel livello “Tier 4”, il massimo livello di allerta. Non sarà quindi possibile ricevere ospiti a casa, fatta eccezione per le “bolle di supporto”, i contatti estranei indispensabili in caso di necessità.

VARIANTE CORONAVIRUS PIÙ CONTAGIOSA: LOCKDOWN A LONDRA

Il lockdown introdotto da Boris Johnson prevede anche la chiusura di tutti i negozi non essenziali e l’invito a lavorare in smart working. Il 30 dicembre, comunque, ci sarà una nuova verifica per valutare come procedere a seconda dell’andamento dell’epidemia. «Sembra che il virus circoli più velocemente a causa di una nuova variante, non ci sono prove di una maggiore letalità ma sembra che si propaghi più velocemente. È tutto quello che sappiamo, ma dobbiamo agire adesso».

Poi ha rassicurato sul vaccino: «Nulla al momento indica che sarà meno efficace». Il premier britannico ha poi sottolineato che la nuova variante del coronavirus si concentra nelle zone del Regno Unito in “Tier 4”, ma è presente in tutto il Paese. «Tutti devono rimanere nella propria zona e considerare con attenzione l’opportunità di viaggiare all’estero», ha aggiunto. Chi si trova in “Tier 4” non può recarsi all’estero, se non in circostanze eccezionali.

