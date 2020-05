Coronavirus, uomo contagiato da visone?/ Olanda “plausibile”, allevamenti nel mirino

Pubblicità

Il governo olandese, in un rapporto pubblicato sul suo sito web, ha posto l’accento sul focolaio in un allevamento di visoni registrato all’inizio del mese di maggio nel Nord Brabante. A suo dire, un allevatore potrebbe aver contratto il Coronavirus da un visone. Ipotesi definita “plausibile” dallo stesso governo e che, se confermata, andrebbe a rappresentare il primo caso ufficiale di trasmissione da Covid-19 da animale a uomo, come evidenziato dal Guardian. Il sospetto degli esperti è che il Coronavirus possa aver fatto un salto di specie in Cina, anche se questo non ha ancora trovato piena conferma dagli studi finora eseguiti. A commentare l’eventualità, come riferisce AdnKronos, è stato anche il ministro olandese dell’Agricoltura, Carola Schouten, che ha dichiarato in merito: “I risultati di questa nuova ricerca hanno un impatto notevole sui proprietari, sulle famiglie e sui dipendenti degli allevamenti di visoni, nonché sulle comunità locali. Sono quindi in stretto contatto con tutte le parti coinvolte”.

Pubblicità

CORONAVIRUS, UOMO CONTAGIATO DA VISONE? REGOLE SU ALLEVAMENTI

Il Covid-19 nei visoni non è esattamente una novità. Questi animali sono dei mammiferi semiacquatici e carnivori i cui allevamenti diffusi anche in Olanda mirano soprattutto alle loro pregiate pellicce. Casi simili sono stati registrati anche in altre due aziende nei Paesi Bassi lo scorso aprile dove, come spiega Euronews, gli allevatori avevano notato come molti dei loro animali avessero difficoltà respiratorie. In un primo momento le autorità sanitarie avevano supposto che fosse stato l’uomo a contagiare i visoni – così come si è detto per cani e gatti – eppure per almeno un caso sembra sia accaduto l’esatto opposto. La principale conseguenza dopo le ricerche eseguite sono state le restrizioni agli allevamenti di visoni come lo screening per le aziende del settore nei Paesi Bassi e l’obbligo per i dipendenti di indossare dispositivi di protezione personale. E’ stato imposto, inoltre, che animali e letame non possono lasciare i siti contaminati. Occorre tuttavia precisare che il governo olandese ha anche aggiunto che nonostante le presunte prove della avvenuta trasmissione del Coronavirus da visone a uomo, le probabilità sono “trascurabili”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA