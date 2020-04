Coronavirus USA: 10.943 morti, 367.650 casi/ Vittime prevalentemente afroamericane

Il Coronavirus negli Stati Uniti d’America non conosce battuta d’arresto e continua a ritoccare verso l’alto il bilancio correlato al proprio passaggio: secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkin University, dall’inizio della pandemia i morti negli USA sono stati 10.943, mentre i casi confermati si attestano a quota 367.650. A far riflettere e a indurre a cercare risposte è, però, un altro dato specifico, emerso nel corso di queste settimane: in almeno una città e in alcuni Stati, sono gli afroamericani a rappresentare la percentuale più alta di vittime da Covid-19. A Chicago, per esempio, il 72% delle persone decedute dopo aver contratto il virus erano di colore, pur costituendo appena il 30% della popolazione. “Questi nuovi dati offrono uno sguardo profondamente preoccupante sulla diffusione del virus e costituiscono un forte richiamo alle questioni che per lungo tempo hanno creato impatti disparati sulla salute nelle comunità di Chicago”, ha dichiarato poche ore fa il sindaco, Lori Lightfoot. Il Comitato degli avvocati per i diritti civili, intanto, ha chiesto al Governo federale di rilasciare statistiche razziali ed etniche relative alla pandemia, per “assicurare che le comunità di colore ricevano un’equa assistenza sanitaria e un trattamento equo durante questa crisi”.

CORONAVIRUS USA: IN 6 SETTIMANE DA ZERO A OLTRE 10MILA DECESSI

La forza del Coronavirus si misura anche e soprattutto attraverso i numeri e questi dicono che, nel giro di appena sei settimane, il totale delle morti fra i pazienti positivi al Covid-19 è passato da zero a oltre 10mila. Come se non bastasse, le autorità sanitarie hanno esortato la popolazione a stelle e strisce a prepararsi al peggio, poiché le prossime settimane saranno devastanti. Già con il quadro attuale, comunque, la situazione appare compromessa: gli ospedali del Michigan sono a tre o sei giorni dall’esaurimento delle scorte per fronteggiare l’emergenza, mentre le camere mortuarie di New Orleans sono già senza spazio e il sindaco ha chiesto aiuto per ottenere più refrigerazione. Inoltre, New York, New Jersey e Detroit assisteranno a picchi di ricoveri e di decessi questa settimana, ha riferito un assistente segretario dei Servizi Sanitari e Umani degli Stati Uniti. Altre città americane raggiungeranno i propri picchi nelle prossime settimane, ha affermato il dottor Brett Giroir al programma “Today” della NBC e rifletteranno “infezioni che si sono verificate due o tre settimane fa”.



