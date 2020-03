Coronavirus Usa: 104mila casi/ New York e Washington preoccupano: aiuti in arrivo

Crescono a dismisura i casi di positivi al coronavirus negli Stati Uniti. Dopo che ieri oltre oceano sono diventati la nazione con più contagi al mondo, gli ultimi dati aggiornati parlando di una quota immane: sfondati i 100mila infetti, per l’esattezza 104.837. Sembrano passati anni luce da quando Donald Trump derideva il covid-19, definendolo una semplice influenza, ma in realtà si tratta di appena una decina di giorni fa. Nel frattempo sono cambiate molte cose, gli Stati Uniti sono stati messi in lockdown, a cominciare da New York, l’epicentro dell’epidemia, dove i contagi sono quasi il 50% di quelli dell’intero paese, ma anche nello stato di Washington, in New Jersey e in Florida la situazione sta peggiorando ogni giorno che passa. Per salvaguardare l’economica, il tycoon ha firmato, trasformandolo così in legge, il più grande pacchetto di aiuti mai realizzato nella storia da nessun’altra nazione, Usa compresi: 2.000 miliardi di dollari per contrastare le conseguenza gravissime dell’epidemia da coronaviris.

CORONAVIRUS USA, IL PACCHETTO DI AIUTI PER FAMIGLIE E IMPRESE

Le misure introdotte dall’amministrazione trump sono diverse, a cominciare da un assegno di 1.200 dollari per ogni cittadino americano fino a 75.000 dollari, con l’aggiunta di 500 dollari per ogni figlio a carico. Nei confronti delle piccole imprese, invece, sono stati fissati prestiti a garanzia statale per oltre 350miliardi di dollari. Il presidente degli Stati Uniti, come riferito dall’edizione online di Skytg24.it ha spiegato che gli stimoli “concederanno l’aiuto di cui c’è urgentemente bisogno”. Intanto, invocando un trattato apposito, il governo Trump ha ordinato a numerose aziende di riconvertire la propria produzione per realizzare dispositivi di protezione sanitari. Fra queste anche il colosso General Motors, a cui è stato ordinato di produrre respiratori da utilizzare nelle terapie intensive.



