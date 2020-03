Coronavirus USA: 1054 morti, quasi 70mila casi/ 223 decessi nelle ultime 24 ore

L’epidemia di Coronavirus negli USA ha fatto segnare ieri, mercoledì 25 marzo 2020, il giorno più drammatico registrato finora dall’altra parte dell’Atlantico; in sole 24 ore, infatti, nell’intera nazione sono morte 223 persone, portando così il totale dei decessi a quota 1054. Incredibile anche la statistica relativa ai casi confermati: 69.219, a un passo dai 70mila e non troppo distante dai 74.386 riscontrati in Italia. E la situazione, purtroppo, è destinata a peggiorare, a detta degli esperti, che continuano ad asserire che i numeri aumenteranno drasticamente man mano che verranno effettuati e analizzati più tamponi. Durante la conferenza stampa della task force per il Covid-19 della Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha dichiarato: “Più ci impegniamo in modo aggressivo per l’isolamento sociale, più vite possiamo salvare”. Tuttavia, c’è ancora tempo per impedire che gli Stati Uniti d’America diventino il prossimo epicentro della pandemia di Coronavirus, ha dichiarato alla CNN Margaret Harris, portavoce dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Il rischio è alto, ma c’è ancora la possibilità di invertire la tendenza”.

CORONAVIRUS USA: LE CONTROMISURE PROSSIME A ESSERE ADOTTATE

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, gli USA stanno attuando una serie di contromisure, la cui efficacia potrà essere valutata soltanto nei prossimi giorni. In Texas, per esempio, sarà concesso alle strutture mediche che sono in attesa di licenza o che hanno chiuso negli ultimi 36 mesi di essere messe in rete. Previsto anche il rilascio anticipato dei detenuti a basso indice di pericolosità: a New York, almeno 200 prigionieri usciranno dal carcere, e anche il procuratore generale del New Jersey, Gurbir Grewal, ha detto ai giornalisti che lunedì sarà avviato un processo per liberare i carcerati che non costituiscono una minaccia per la comunità. Un altro modo in cui i funzionari hanno affrontato la crisi è stato quello di invitare gli operatori sanitari in pensione a tornare in ospedale. Inoltre, alla New York University, la Grossman School of Medicine ha cercato studenti che vogliono laurearsi in anticipo in risposta alla direttiva di Andrew Cuomo di far entrare più medici nel sistema sanitario velocemente, sulla falsa riga di quanto accaduto in Italia. A partire da mercoledì pomeriggio, 69 studenti si sono offerti volontari.



