Coronavirus Usa, 105mila morti, 1.8 mln di casi/ Fauci: “Covid ancora aggressivo”

Tornano a rialzarsi i morti giornalieri negli Usa a causa del coronavirus. Nelle ultime 24 ore, come riportato dalla mappa dei contagi della Johns Hopkins University, le vittime sono state 743, per un totale da inizio emergenza salito a quota 105.147, un numero impressionante. Crescono nel contempo anche i casi, che secondo l’università con sede a Baltimora sarebbero al momento più di un milione e 800mila, per l’esattezza 1.811.277, primo paese al mondo per numero di infetti (e anche di morti). La giornata di ieri oltre oceano è stata scandita dalle nuove dichiarazioni di Anthony Fauci, immunologo di fama mondiale nonché a capo della task force della Casa Bianca contro il cooronavirus. Parlando a Sky ha sottolineato come la situazione sia ancora critica “soprattutto in alcune parti degli Usa che sono state duramente colpite come la zona metropolitana di New York. In generale la curva dei contagi sta andando giù negli Stati Uniti e le cose stanno migliorando, ma molto lentamente”. In merito ad una possibile mutazione del virus in una forma meno aggressiva, Fauci ha aggiunto: “non credo che ci siano ancora prove concrete per dire che il virus sta perdendo forza”.

CORONAVIRUS USA, L’APPELLO DELL’OMS

Intanto è uscita allo scoperto l’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, che ha invitato gli Stati Uniti a ripensarci, dopo l’annuncio di Donald Trump di voler far uscire il paese dalla stessa organizzazione: “Il contributo e la generosità degli Stati Uniti – si legge in un tweet riportante le dichiarazioni direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus – dalla salute globale per molti decenni sono stati immensi e hanno fatto una grande differenza nella sanità pubblica in tutto il mondo. Il nostro desiderio è che questa collaborazione continui”. Ghebreyesus ha aggiunto e concluso dicendo che “il mondo ha da tempo beneficiato del forte impegno collaborativo con il governo e il popolo americano”. Covid che ha provocato un gravissimo danno alla salute del popolo degli Stati Uniti, e nel contempo anche all’economia, visto che si stima una perdita di quasi 8.000 miliardi di dollari fra il 2020-2030, come da previsione del Congressional Budget Office.



