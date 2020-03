Coronavirus USA: 112 morti, oltre 5800 casi/ Infermieri in pensione tornano in corsia

Dopo il primo tampone positivo nell’ovest della Virginia, divenuta così il cinquantesimo stato a segnalare un caso di Coronavirus, il bilancio dei contagi negli USA ha superato quota 5800, con un totale di 112 decessi. “Probabilmente ci vorranno diverse settimane, o forse più tempo ancora, prima di sapere se le misure governative abbiano sortito gli effetti sperati”, ha dichiarato nella conferenza stampa di martedì 17 marzo 2020 alla Casa Bianca il dottor Anthony Fauci, direttore del National Institutes of Allergy and Infectious Diseases. Uno scenario che richiede pazienza e non rassicura troppo, mentre Donald Trump e la sua squadra di governo hanno suggerito alla popolazione di limitare gli incontri a un numero non superiore a 10. Potrebbe, però, non essere sufficiente: Ned Lamont, governatore del Connecticut, ha affermato che il suo stato si sta rivolgendo agli infermieri in pensione, al fine di chiedere loro di assistere i pazienti. A Washington, nel frattempo, si sta facendo largo un’idea che ha già incontrato i favori dei legislatori e che coincide nell’invio di assegni da 1.000 dollari agli americani.

CORONAVIRUS USA: 112 MORTI, OLTRE 5800 CASI. LE MISURE ADOTTATE FINORA

In materia di contenimento del Coronavirus e di tutela della salute pubblica, sono numerose le misure adottate dagli USA in queste settimane. Da Dallas, per esempio, giunge notizia della chiusura dei campi da gioco, da golf e dei centri tennistici, mentre i centri commerciali al coperto e i parchi di divertimento del New Jersey non saranno accessibili “sino alla fine dell’emergenza attuale”, a detta del governatore Phil Murphy. Il suo omologo della Florida, Ron DeSantis, ha invece asserito che da martedì 17 marzo lo stato permette a nuclei di non più di 10 persone di riunirsi in spiaggia. Non ultimo, il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha affermato che gli 8,4 milioni di residenti della città dovrebbero prepararsi alla quarantena casalinga. La “decisione molto, molto difficile” dovrebbe essere presa nelle prossime 48 ore. Il governatore Andrew Cuomo, però, la cui approvazione è necessaria per una simile mossa, ha ridotto al lumicino la possibilità che ciò accada: “Non credo che un simile provvedimento possa rivelarsi efficace se adottato da una singola località”, ha commentato ai microfoni della CNN.



