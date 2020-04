Coronavirus USA: 12.857 morti, 400mila casi/ Positivo anche il sindaco di Paterson

Gli Stati Uniti d’America hanno sfondato il muro dei 400mila casi di Coronavirus dall’inizio della pandemia (sono 400.546 quelli accertati sino ad oggi), con un totale di 12.857 decessi registrati. Un bilancio terribile, che consolida ulteriormente il poco gradito primato degli USA nella graduatoria dei Paesi più colpiti dal Covid-19. In queste ore, intanto, è giunta notizia della positività del sindaco di Paterson (città di circa 146mila abitanti del New Jersey), Andre Sayegh, il quale ha dichiarato: “Incoraggio tutti i patersoniani a prendere sul serio questa malattia e a rimanere a casa quando possibile. Anche con tutti i miei attenti sforzi di distanziamento sociale dell’ultimo mese, sono caduto preda di questo virus”. Il primo cittadino ha sottolineato di non accusare sintomi particolari come febbre o tosse e di aver scoperto di aver contratto il Coronavirus dopo essere stato sottoposto al test nel fine settimana. Nel New Jersey, più di 44.400 persone sono risultate positive al Covid-19 e 1.232 di esse sono morte.

CORONAVIRUS USA: IL CDC RIMUOVE LA GUIDA SU IDROSSICLOROCHINA E CLOROCHINA SUGGERITA DA TRUMP

Nel frattempo, il centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie ha rimosso dal suo sito web una guida che informava i medici su come prescrivere idrossiclorochina e clorochina, farmaci raccomandati dal presidente Donald Trump per il trattamento del Coronavirus. Secondo quanto riferito da fonti giornalistiche locali, sarebbe stato Trump a fare personalmente pressione sui funzionari federali di regolamentazione e sanitari per rendere i farmaci per la malaria più ampiamente disponibili per il trattamento del nuovo Covid-19, pur non essendo stati testati. Il portale ora afferma che “non ci sono farmaci o altre terapie approvate dalla Food and Drug Administration statunitense per prevenire o curare il Coronavirus” e aggiunge che “l’idrossiclorochina e la clorochina sono in fase di studio in studi clinici per l’uso su pazienti affetti da Covid-19”. Trump aveva riferito nella giornata di martedì di aver assistito al miglioramento delle condizioni di una donna dopo sole 4 ore dall’assunzione di idrossiclorochina.



