Coronavirus USA: 193 morti e 13.133 contagi/ 2700 nuovi casi in appena 24 ore

Non si arresta l’avanzata del Coronavirus negli USA, dove più di 2700 nuovi casi sono stati segnalati in appena 24 ore, ritoccando così tristemente verso l’alto il bilancio dei contagi: almeno 13.133 persone in tutto il Paese sono risultate positive al tampone, mentre 193 non ce l’hanno fatta e sono decedute. Decine di migliaia di test vengono condotti ogni giorno, ha detto il vicepresidente statunitense Mike Pence, aggiungendo che “i tamponi ora sono disponibili in tutti i 50 stati“. La dottoressa Deborah Birx, la coordinatrice della risposta al coronavirus della Casa Bianca, ha dichiarato che “il drammatico aumento del numero di nuovi casi è basato sulla nostra capacità di testare altre persone”. Ci si attende pertanto una nuova crescita degli infetti nei prossimi due o tre giorni. Intanto, il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha rivelato che nel suo stato sono stati eseguiti 8000 test durante la notte: sono 5.298 i casi di Covid-19 riscontrati in loco, esattamente 2300 in più rispetto a poche ore fa.

CORONAVIRUS USA: IL GOVERNATORE DELLA CALIFORNIA EMETTE UN’ORDINANZA SIMILE A QUELLA ITALIANA

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha emesso un’ordinanza valida in tutto lo stato a partire da ieri, nella quale dice alla sua popolazione di rimanere a casa (40 milioni di residenti), eccezion fatta per coloro che lavorano in 16 settori critici, come “negozi di alimentari, farmacie, banche e altro ancora”. “Dobbiamo rispettare questo momento e appiattire insieme la curva – ha asserito Newsom –. Non credo che la gente della California abbia bisogno di sentirsi dire dalle forze dell’ordine che è giusto isolare la propria casa e proteggersi”; del resto, la situazione è abbastanza chiara a tutti, dal momento che il numero di casi in California è salito alle stelle in questi ultimi giorni. Nel frattempo, il dottor Anthony Fauci, direttore dell’Istituto Nazionale delle Allergie e Malattie Infettive, ha ribadito agli americani che oggi non esistono terapie sicure ed efficaci contro il Coronavirus. “Questo non significa che non faremo tutto il possibile per rendere le cose che hanno anche solo un accenno di efficacia più facilmente disponibili, ma non c’è nessun farmaco magico là fuori in questo momento”.



