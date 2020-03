Coronavirus USA: 2429 decessi e quasi 140mila casi/ Morto il cantante Joe Diffie

Imperversa senza soluzione di continuità l’epidemia di Coronavirus negli USA, dove il numero dei casi confermati sfiora ormai quota 140mila (139.733, per la precisione) e i decessi sono ormai arrivati a 2429. L’area più flagellata, ad oggi, è quella dello stato di New York (59.513 contagi), seguita dal New Jersey (13.386), dal Michigan (5.486) dal Massachusetts (4955), dalla Florida (4944) e dalla California (4643). Subito dopo, troviamo l’Illinois (4596), il cui governatore, Jay Robert Pritzker, ha annunciato grande preoccupazione nel corso della conferenza stampa tenutasi nelle scorse ore, nella quale ha asserito che gli ospedali statali “non hanno abbastanza capacità, ad oggi, per garantire assistenza a tutti i malati”. In questo momento ci si sta concentrando sulla costruzione di nuove strutture e centri di triage, con le guardie nazionali che stanno montando le tende e creando ex novo aree di isolamento in decine di nosocomi diversi. Come confermato dal presidente statunitense Donald Trump ieri sera, il picco di Covid-19 in America dovrebbe essere raggiunto a Pasqua e i funzionari dell’Illinois stanno adoperandosi per non farsi cogliere impreparati e disporre di tutti i posti letto necessari.

CORONAVIRUS USA: MORTO IL CANTANTE JOE DIFFIE

Il Coronavirus negli USA ha mietuto una vittima illustre nelle ultime ore; nella giornata di domenica 29 marzo 2020, infatti, è spirato in seguito ad alcune complicazioni connesse al Covid-19 il cantante country Joe Diffie, 61 anni, vincitore in carriera di un Grammy Award. A riferirlo è stata la sua agenzia editoriale, la Adkins Publicity. Nativo di Tulsa (Oklahoma), Diffie è stato membro per 25 anni del “Grand Ole Opry” e fra i suoi successi si annoverano “John Deere Greene” e “Home”. Due giorni prima del suo decesso, era stato lo stesso Diffie a rilasciare una dichiarazione nella quale affermava di essere risultato positivo al virus, raccomandando a tutti i suoi sostenitori e ammiratori di prestare la massima attenzione alle norme comportamentali e igieniche raccomandate dal governo, dalle autorità sanitarie e dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità: “Sono sotto le cure di professionisti medici e attualmente sono in cura. La mia famiglia ed io stiamo chiedendo la privacy in questo momento. Vogliamo ricordare al pubblico e a tutti i miei fan di essere vigili, cauti e attenti durante questa pandemia”.



