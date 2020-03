Coronavirus Usa: 25mila casi, 307 morti/ Sono il terzo paese al mondo per infetti

Dopo l’Italia e la Cina, gli Stati Uniti sono la nazione in cui vi sono più casi di positività da coronavirus. Nelle ultime 24 ore, infatti, gli infetti oltre oceano hanno toccato quota 25.493, superando quindi la Spagna, e divenendo, come detto sopra, il terzo paese al mondo per contagiati. Un’impennata preoccupante, tenendo conto che fra la giornata di venerdì e quella di sabato, i casi sono aumentati di 8000, mentre i morti sono saliti a quota 307. La Fda, la Food and drug administration, per provare a contenere l’epidemia ha deciso di autorizzare un tampone rapido,che permette di individuare se si è positivi o meno al covid-19 nel giro di soli 45 minuti. I test verranno inviati a partire dalla prossima settimana: “Il test che autorizziamo sarà disponibile entro il 30 marzo – le parole del segretario della Salute, Alex Azar – che è una tempistica incredibilmente rapida. Stiamo entrando in una nuova fase di tes – ha aggiunto – in cui i test saranno molto più facilmente accessibili agli americani che ne hanno bisogno”.

CORONAVIRUS USA, VICE PRESIDENTE MIKE PENCE NEGATIVO

Intanto montano le polemiche negli Stati Uniti, dopo lo scoop del Washington Post che sottolinea come i servizi segreti avessero avvisato il presidente Donald Trump circa il rischio di un’epidimia anche oltre oceano. Scoop che però lo stesso tycoon a stelle e strisce ha bollato con le parole “vergogna”, aggiungendo: “una storia molto inaccurata”. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Washington, pare che l’intelligence avesse avvisato Trump fin da inizio gennaio, con ripetuti allarmi e vari rapporti anche in febbraio, ma lo stesso commander in chief e molti parlamentari, sostiene il Post, non avrebbero intrapreso le giuste contromisure. Infine, da segnalare come anche il vice-presidente Mike Pence, e sua moglie Karen (dopo Trump), si siano sottoposti al test per capire se fossero positivi o negativi al coronavirus. L’esito, fortunatamente, è stato negativo, come reso noto da una portavoce dello stesso numero 2 Usa.



