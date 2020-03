Coronavirus USA: 3170 morti, oltre 164mila casi/ Black Monday con più di 500 decessi

Primatisti, loro malgrado, per numero di casi (164.266), gli USA continuano ad essere flagellati dall’epidemia di Coronavirus, che ha ormai invaso tutti gli Stati a stelle e strisce. In crescita, purtroppo, anche il computo dei decessi, che si attesta ora a quota 3170, con più di 500 morti avvenute nella sola giornata di lunedì 30 marzo 2020, per quello che può essere definito senza timore di smentita il “Black Monday” d’America. Ognuno degli Stati annovera almeno un deceduto per Covid-19 (eccezion fatta per le isole Hawaii e per il Wyoming) e il sistema sanitario nazionale sta pagando a caro prezzo questa situazione emergenziale, che lo sta conducendo gradualmente al collasso: i medici e il personale sanitario sono allo stremo delle forze, ma non si arrendono e continuano a combattere contro il nemico invisibile, anche se, talvolta, lo sconforto prende il sopravvento. “Stiamo lentamente scendendo nel caos”, ha dichiarato ai media statunitensi un medico traumatologo del Jackson Memorial Hospital di Miami. “Io e i miei colleghi, quando abbiamo finito di dare assistenza ai pazienti positivi al Coronavirus, torniamo in terapia intensiva per curarne altri”. Perché questa malattia non conosce sosta e non ammette spazi vuoti.

CORONAVIRUS USA: ANCHE I PIÙ GIOVANI HANNO COMPLICAZIONI

La vita difficile dei professionisti della sanità USA si percepisce nitidamente in queste ore anche a New York, l’area finora più colpita dal Coronavirus, dove mancano i ventilatori salvavita. “Non ci sono dispositivi sufficienti”, ha affermato un medico. “Ci sono così tanti pazienti che sembra impossibile stare al passo con la domanda”. E non sono solo gli anziani ad avere gravi complicazioni, come peraltro ormai si è definitivamente capito: sempre più giovani vengono ricoverati in ospedale con il Covid-19 e non mancano i ventenni intubati. A Boston, “stiamo vedendo molti giovani che si ammalano seriamente nelle nostre unità di terapia intensiva”, ha dichiarato la dottoressa Rochelle Walensky, capo delle malattie infettive del Massachusetts General Hospital. “Quindi, quando vi chiediamo di restare a casa, vi diciamo di restare a casa perché non sappiamo chi saranno i prossimi infetti. Noi purtroppo non abbiamo modo di prevedere chi fra i ragazzi si ammalerà di più”. Insomma, negli Stati Uniti d’America, esattamente come in Italia e negli altri Paesi dell’orbe terracqueo, l’unico strumento disponibile è la prevenzione.



