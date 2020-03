Coronavirus Usa: 32mila casi, 416 morti/ Trump “Sono arrabbiato con la Cina”

Continua ad aggravarsi il bilancio del coronavirus negli Stati Uniti: si sfiorano ormai i 33mila contagiati e i deceduti a causa di covid-19 hanno ormai sfondato il muro delle 400 unità. Una situazione che ha persuasi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ad attivare la Guardia nazionale per New York, California e Washington, ovvero i tre stati più colpiti dall’epidemia con New York, Los Angeles e Seattle grandi città tenute particolarmente sotto controllo. Trump nelle ultime dichiarazioni rilasciate ha di nuovo espresso perplessità riguardo la gestione dell’epidemia da parte della Cina, secondo il Presidente Usa Pechino non ha fornito le giuste indicazioni né al momento dello scoppio dell’epidemia né quando si è diffusa a Wuhan, un temporeggiare che non avrebbe permesso agli altri Stati di attrezzarsi per il meglio. “Sono un po’ arrabbiato con la Cina”, ha affermato in conferenza stampa il leader degli Usa, sottolineando di aver avuto un confronto diretto sul tema con il presidente cinese Xi Jinping.

CORONAVIRUS USA, DUBBI SULL’ECONOMIA

Trump nelle ultime ora ha le sue gatte da pelare e non riguardano solo direttamente gli aspetti sanitari, con l’aumento esponenziale dei contagi negli Stati Uniti (ormai consolidatisi dietro Cina e Italia nella triste conta degli infetti). Il massiccio pacchetto di aiuti finanziari impostato dal Presidente Usa per rianimare l’economia dopo lo shock da coronavirus ha infatti subito una dura battuta d’arresto. Il Senato ha infatti stoppato una prima votazione chiamata a far passare un’iniezione di liquidità da 1.600 miliardi di dollari per sostenere l’economia americana. Il Partito Democratico ha bloccato l’iniziativa, con la votazione che non ha raggiunto i 60 voti necessari per la mancanza di trasparenza sulle misure da intraprendere sottolineata dai Democratici, non convinti delle fasce di popolazione che sarebbero state effettivamente aiutate. I negoziati vanno avanti ma c’è da scommettere che le misure di lockdown imposte alle grandi città con la quarantena sempre più estesa da Est a Ovest, acuirà una crisi economica che gli Usa vogliono scongiurare a tutti i costi o comunque limitare dopo i dissesti finanziari di inizio millennio.



