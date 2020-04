Coronavirus Usa, 4076 morti, 189mila casi/ In California rilascio di 3mila detenuti

L’epidemia da coronavirus si espande sempre di più negli Usa, la nazione con più casi al mondo. Stando agli ultimi dati forniti dalla mappa della Johns Hopkins University, le vittime hanno sfondato quota 4000, precisamente 4.076, più del doppio rispetto alla giornata di sabato. Gli infetti totali, dalla costa est a quella ovest, sono invece 189.510, fotografia di quanto il covid-19 si sia diffuso ormai ovunque. I numeri sono stati leggermente rivisti al ribasso da parte del network Cnn, secondo cui i morti sarebbero 3.834, di cui 830 nelle ultime 24 ore, ma la sostanza cambia poco: il coronavirus è una cosa seria e non va sottovalutato nemmeno oltre oceano. Anche per questo si moltiplicano le misure per contenere l’epidemia e salvaguardare la popolazione, come ad esempio quanto accaduto in queste ore in California.

CORONAVIRUS USA, SI PENSA DI VIETARE I VIAGGI DAL BRASILE

Lo stato più a ovest degli Usa ha deciso di anticipare il rilascio di circa 3.500 e detenuti non violenti, di modo da rallentare l’epidemia nelle carceri e di conseguenza nello stato, visti gli ospedali già al collasso. In base a quanto fatto sapere dal Dipartimento di Correzione e Riabilitazione della California, il primo gruppo di detenuti che verrà rilasciato sarà composto da carcerati a cui mancano meno di 30 giorni da scontare, quindi toccherà ad un altro gruppo con coloro la cui pena scadrà fra meno di due mesi. Una decisione che era stata annunciata negli scorsi giorni da altri stati, come ad esempio quello del New Jersey. Il coronavirus ha dimostrato di andare a nozze negli ambienti chiusi e molto affollati, come case di cura, ospedali, centri per anziani e via discorrendo, e anche le carceri rappresentano spesso e volentieri dei focolai, seppur edifici molto isolati dall’esterno. Infine il presidente Donald Trump ha fatto sapere che si sta valutando se vietare viaggi dal Brasile e da altri paesi, di modo da fare in modo che negli Stati Uniti nessuno entri. Ricordiamo a riguardo, che i viaggi dall’Europa sono già bloccati.



