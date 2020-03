Coronavirus Usa: 50 morti e 2329 casi/ Approvato pacchetto di aiuti per le famiglie

50 morti e 2329 casi di contagio: questo il nuovo bilancio del coronavirus negli Usa a poche ore di distanza dalla proclamazione dello stato di emergenza da parte di Donald Trump. Il presidente statunitense ha preso questa decisione dopo giorni di polemiche: «Chiederemo agli ospedali di preparare piani di emergenza, assicureremo massima flessibilità nella lotta al virus», sottolineando che entro l’inizio della prossima settimana saranno disponibili ben 500 mila test. Notizia di pochi minuti fa è l’approvazione di un pacchetto di aiuti per le famiglie dalla Camera dei Rappresentanti: la misura è passata con 363 voti favorevoli e 40 contrari, attesa ora la votazione del Senato. Il tycoon ha commentato su Twitter: «Questa proposta di legge seguirà la mia direzione per test gratuiti sul coronavirus e congedi per malattia retribuiti per i nostri lavoratori americani colpiti. Metterò sempre al primo posto la salute e il benessere della famiglie americane». Trump ha dunque invitato Repubblicani e Democratici a riunirsi e votare sì.

CORONAVIRUS USA: 25 NUOVI CASI IN FLORIDA

Pochi minuti fa il dipartimento sanitario della Florida ha annunciato 25 nuovi casi e un decesso per coronavirus: si tratta di «un residente della contea di Orange, FL, positivo al Covid-19 durante il viaggio ed è morto in California». Secondo gli ultimi dati del dipartimento, almeno tre residenti in Florida sono morti per il Covid-19. Un campanello d’allarme è arrivato dal Centers for Disease Control and Prevention (Cdc): le proiezioni degli effetti del coronavirus sugli Stati Uniti d’America sono a dir poco da apocalisse. Qualora si materializzasse lo scenario peggiore, i contagi potrebbero essere compresi tra 160 e 214 milioni se l’epidemia durasse diversi mesi, mentre il bilancio dei morti potrebbe essere tra 200 mila e 1,7 milioni. Come evidenziato dai colleghi del New York Times, tra 2,4 e 21 milioni di cittadini americani potrebbero richiedere il ricovero, mandando in tilt il sistema sanitario nazionale che, secondo l’American Hospital Association – vanta 925 mila letti d’ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA