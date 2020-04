Coronavirus USA: 5112 morti e oltre 215mila casi/ Deceduto bimbo di 6 settimane

La marcia del Coronavirus negli USA non conosce, purtroppo, battuta d’arresto e ha fatto segnare, nella giornata di ieri, mercoledì 1° aprile, un nuovo e decisamente poco invidiabile primato: il numero dei casi complessivi ha infatti infranto il muro dei 200mila contagi, attestandosi a quota 215.344, con 5.112 persone decedute. A proposito di chi non ce l’ha fatta: anche sotto quest’aspetto è stato stabilito un record, con più di 900 vittime in sole 24 ore, fra cui vi è anche un bambino di appena 6 settimane. Nel frattempo, ulteriori dati hanno dimostrato che le persone senza sintomi stanno alimentando la diffusione del Covid-19: per questa ragione i massimi funzionari statunitensi stanno discutendo fra loro per stabilire con esattezza se l’intera popolazione debba munirsi di mascherina e indossarla costantemente quando si trova fuori casa. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (che starebbe nuovamente meditando su quest’aspetto), non è necessario tenere la bocca coperta se non si è un paziente infetto o un operatore sanitario.

CORONAVIRUS USA: 1 PAZIENTE SU 4 È ASINTOMATICO

Un dettaglio che sorprende, relativo sempre all’epidemia di Coronavirus negli USA, è relativo a una statistica emersa da alcune indagini, secondo la quale un americano su 4 tra i positivi al Covid-19 (dunque il 25% degli infetti) è asintomatico, come confermato dal direttore del Center for Disease Control and Prevention, il dottor Robert Redfield. “L’informazione che ora abbiamo praticamente sicura è che un numero significativo di individui infetti rimane in realtà asintomatico. Potrebbe essere addirittura il 25%” e gli Stati Uniti d’America, peraltro, non sono gli unici ad aver evidenziato tale aspetto: anche in Islanda vi è un’elevata percentuale di pazienti che non presenta sintomi, addirittura pari al 50%. Intanto, anche il dottor Redfield ha annunciato che i funzionari sanitari del governo stanno riconsiderando l’utilizzo delle maschere facciali da parte di tutti e il dottor Anthony Fauci, ormai celebre per essere il consulente di riferimento per il presidente Donald Trump, ha detto che, se ci sarà un numero sufficiente di maschere per tutti, “raccomanderemo agli americani di indossarle in ogni circostanza”.



