Coronavirus Usa, 51mila morti, 890mila casi/ A New York muore neonata di 5 mesi

Gli Usa si confermano la nazione “focolaio” del coronavirus nel mondo. Come si legge sulla mappa della John Hopkins University, le vittime totali nella nazione oltre oceano sono salite a quota 51.017, più di quelle di Italia e Spagna messe assieme. C’è però un dato che potrebbe far sorridere, ovvero, il fatto che nelle ultime 24 ore si sono registrati “solamente” 1.258 decessi, il bilancio più basso da tre settimane a questa parte. Guai però a cantare vittoria, visto che, come specificato dalla John Hopkins, questo calo potrebbe rappresentare solamente “un caso”, e dovrà ripresentarsi anche nei prossimi giorni affinché si possa conferma una tendenza positiva dei numeri, e di conseguenza, un miglioramento sensibile nel paese. Per quanto riguarda il numero di infetti, la cifra ha toccato la quota record di 890mila casi, il che significa che si sta avvicinando pericolosamente alla soglia psicologica di un milione di casi da est a ovest.

CORONAVIRUS USA: ANCHE FOX CONTRO TRUMP DOPO LE ULTIME PAROLE

E fra le 1000 e passa vittime di ieri, va registrato purtroppo anche il decesso di una neonata di soli 5 mesi, figlia di un vigile del fuoco, che ha esalato l’ultimo respiro in quel di New York, e andando ad aggiungersi nel triste elenco delle vittime più giovani da covid-19. Jay Natalie, questo il suo nome, era ricoverata da un mese presso l’ospedale del Bronx, a seguito di una febbre molto alta, ed era nata con dei problemi cardiaci. Intanto negli Stati Uniti si continua a discutere circa le affermazioni di ieri del presidente Donald Trump, che ha “consigliato” di iniettare disinfettante negli americani, vista l’efficacia di prodotti come l’Amuchina contro il coronavirus. “Iniettare disinfettante è velenoso – le parole di Fox News, da sempre l’emittente americana più vicina al tycoon – per favore, non fatelo a casa”. C’è comunque chi si è schierato a fianco del commander in chief, come ad esempio il politologo Rush Limbaugh: “Vogliono persuaderci che il presidente ha detto alle persone da bere l’acido muriatico per sturare i lavandini”. Alla luce delle enormi polemiche scatenate, Trump starebbe pensando di dare forfeit al briefing sul coronavirus che si tiene ogni giorno alla Casa Bianca.



