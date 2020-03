Coronavirus USA: 65 morti e 3482 casi/ Scuole chiuse in 30 stati, no a grandi eventi

Anche gli USA stanno facendo i conti con il Coronavirus, che sta colpendo senza sosta l’intera nazione, con numeri che crescono rapidamente e il bilancio che si aggrava di giorno in giorno. Ad oggi vi sono almeno 3.482 casi di Covid-19 in 49 stati, compresi Porto Rico e le Isole Vergini americane e almeno 65 persone sono morte. Il West Virginia rimane, al momento, l’unico stato privo di contagi confermati. “Per un po’ di tempo, la vita non sarà più quella di una volta negli Stati Uniti d’America”, ha dichiarato alla CNN il dottor Anthony Fauci, direttore dell’istituto nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive. “Dobbiamo solo accettare di fare ciò che è meglio per la popolazione americana, purtroppo non abbiamo ancora raggiunto il nostro picco”. Così, i centri a stelle e strisce per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno raccomandato che per le prossime otto settimane non si svolgano incontri alla presenza di 50 o più persone, al fine di rallentare la diffusione del virus. Sono inclusi nel provvedimento conferenze, festival, parate, concerti, eventi sportivi, matrimoni e altri tipi di assemblee.

CORONAVIRUS USA: 65 MORTI E 3482 CASI. SCUOLE CHIUSE IN 30 STATI

Intanto, negli USA a partire da ieri sera più di 30 stati hanno annunciato la chiusura delle scuole, incluse quelle di New York City, che non riapriranno i loro battenti sino almeno al 20 aprile, come confermato dal primo cittadino della “Grande Mela”, Bill De Blasio. I docenti, tuttavia, saranno al lavoro dal martedì al giovedì per predisporre l’apprendimento a distanza, con i ragazzi e i bambini che potranno seguire le lezioni in videoconferenza. Restrizioni anche per bar e ristoranti: i funzionari di tutto il Paese hanno imposto una serie di misure tese a contenere la diffusione del Coronavirus. I governi locali hanno incoraggiato i residenti a rimanere a casa e a praticare l’allontanamento sociale. Alcuni stati, tra cui la California, New York e Washington, hanno vietato i grandi raduni, mentre i bar e i ristoranti dell’Ohio chiuderanno ogni sera alle 21, ha asserito ufficialmente il governatore Mike DeWine poche ore fa, aggiungendo, inoltre, che il trasporto e la consegna del cibo saranno ancora consentiti.





