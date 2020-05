Coronavirus Usa, +776 morti: incremento più basso/ Mike Pence, smentita quarantena

Pubblicità

La situazione Coronavirus negli Usa continua ad essere ancora allarmante. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati in tempo reale emessi dall’università americana Johns Hopkins, si sono registrati ulteriori 776 decessi portando così ad un totale di 79.528 morti dall’inizio dell’emergenza. Tuttavia, si tratterebbe dell’incremento più basso registrato da marzo. I casi totali registrati negli Stati Uniti attualmente ammontano a 1.329.799, contribuendo così a tenere il Paese ben saldo in cima nella classifica dei casi da Coronavirus confermati. Alle spalle, ma a netta distanza, troviamo la Spagna con gli oltre 224 mila casi, seguita da Russia (221 mila), Regno Unito (220 mila) ed Italia (219 mila). I nuovi contagi negli Usa ammonterebbero ad oltre 20mila (20.241) in un solo giorno. Intanto crescono i timori per l’economia del Paese. Secondo quanto riferito da Steven Mnuchin, segretario al Tesoro americano, in una intervista a Fox ripresa dall’agenzia di stampa Ansa, il tasso di disoccupazione, attualmente al 14.7%, rischia di arrivare molto preso al 25%. “Non riaprire le attività produttive potrebbe causare un danno economico ‘permanente’, ponendo un rischio più grande di quello di una ripartenza”, ha commentato.

CORONAVIRUS USA, MIKE PENCE SMENTISCE AUTO ISOLAMENTO

Nelle passate ore, Anthony Fauci, virologo nonché volto noto della task force della Casa Bianca contro il Coronavirus negli Usa, ha annunciato di essere in auto quarantena dopo un contatto “a basso rischio” (ovvero non ravvicinato) con una persona dello staff della Casa Bianca risultata positiva al Covid-19. E’ stato lo stesso Fauci a riferirlo alla Cnn. Con lui salgono così a tre gli esperti sanitari della task force americana in auto isolamento per 14 giorni. A fare la medesima scelta, spiega Repubblica, anche Robert Redfield, direttore dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), e Stephen Hahn, capo della Food and Drug Administration (Fda). Intanto Fauci ha fatto sapere che potrebbe anche recarsi in ufficio al National Institute of Health, dove sarebbe da solo e sarà comunque sottoposto ogni giorno al tampone. Devin O’Malley, viceportavoce del vicepresidente americano Mike Pence – scrive l’Ansa – ha invece fatto sapere che quest’ultimo continuerà a seguire i consigli dell’unità medica della Casa Bianca e che non è in quarantena. Il numero due di Trump “è risultato negativo tutti i giorni e intende essere domani alla Casa Bianca”. Precedentemente alcune fonti della Casa Bianca avevano precisato che Pence si troverebbe non in una vera e propria quarantena e che avrebbe mantenuto una certa distanza dagli altri per un paio di giorni.



