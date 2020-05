Coronavirus Usa, 87mila morti, 1.4 mln di casi/ La curva non cala, ieri 1680 decessi

Pubblicità

Numeri in lieve calo circa l’epidemia da coronavirus negli Usa, ma i dati restano comunque drammatici. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati altri 1.680 morti, il che significa, come si può evincere dalla mappa aggiornata dell’università John Hopkins, che i decessi totali sono saliti a quota 87.568, prima nazione al mondo in questa triste classifica. Nel contempo crescono anche gli infetti, ad oggi oltre oceano ben 1.443.397, su un totale di 4.5 milioni in tutto il mondo. Numeri drammatici che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha cercato di spiegare nelle scorse ore, in occasione del discorso tenuto ad Allentown, in Pennsylvania, presso la sede di Owens and Minor, distributore di forniture mediche. Stando a quanto sottolineato dal commander in chief, negli Usa i casi e i morti sono di più rispetto ad altrove in quanto sono stati effettuati più tamponi: “Se non facessimo alcun test – le parole del tycoon riprese da Repubblica – avremmo pochissimi casi”.

CORONAVIRUS USA, TRUMP PRONTO A FINANZIARE NUOVAMENTE L’OMS?

Parole che hanno creato un’enorme polemica sui social, e su Twitter sono stati migliaia i cinguettii, come quello di Kevin M. Kruse, storico di Princeton: “Chiedete a qualsiasi oncologo e vi dirà che il segreto per battere il cancro è quello di non fare mai uno screening”. Ironica anche Sarah Cupp, conduttrice televisiva che ha invece scritto: “Se chiudo gli occhi, voi non potete vedermi”. Ironia o meno, l’amministrazione Trump sembrerebbe prossima a tornare sui suoi passi in merito al finanziamento dell’Organizzazione mondiale della sanità, l’Oms. Dopo la querelle delle ultime settimane, in cui il presidente Usa ha accusato l’organizzazione di essere filo cinese, Fox News ha riferito ieri, citando una lettera del governo Usa, che l’America “accetterà di pagare quanto paga la Cina”. Gli Stati Uniti sono da sempre i maggiori finanziatori dell’Oms, e prima della sospensione del pagamento il versamento era di ben 400 milioni di dollari. Se l’assegno verrà equiparato a quello della Cina sarà di circa 40 milioni.



