Coronavirus Usa, 88mila morti, 1.4 mln di casi/ Dramma senza fine, +1.224 vittime

Continuano ad essere i drammatici i dati riguardanti l’epidemia di coronavirus in Usa. Negli Stati Uniti, come si può evincere dalla nota mappa della John Hopkins University, si sono registrati altri 1.224 morti nelle ultime 24 ore, un dati in calo rispetto a quello delle 48 ore precedenti, ma comunque altissimo (in Italia, ad esempio, le vittime di ieri sono state 153, praticamente poco più di un decimo rispetto a quelle americane). Resta >altissima anche la curva dei contagi, che ieri ha fatto registrare altri 25.060 casi. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, oltre oceano si sono verificate 88.754 morti, mentre il numero di infetti ha toccato quota 1.467.884, prima nazione al mondo per decessi e positivi. Ma come vi raccontiamo ormai da giorni a questa parte, nonostante i numeri fotografino una situazione ancora emergenziale, il presidente Donald Trump preme affinchè l’economia possa riaprire i battenti. Già diversi gli stati che hanno allentato le misure di lockdown, e le restrizioni diminuiranno con continuità anche durante la prossima settimana.

CORONAVIRUS USA, OBAMA VS TRUMP: “NON SA QUELLO CHE FA”

Trump ha inoltre spiegato che la sua amministrazione sta mettendo in campo tutte le risorse disponibili affinchè si possa ottenere un vaccino efficace contro il coronavirus nel giro di poco più di sei mesi, entro la fine dell’anno in corso. Da segnalare anche le recenti dichiarazioni dell’ex presidente americano Barack Obama, storico oppositore del tycoon e a sostegno della candidatura Dem di Joe Biden, che è tornato ad attaccare Trump circa la gestione dell’emergenza. Durante un discorso a margine di una cerimonia di laurea virtuale per l’università Hbcu, storicamente vicina alle minoranze nere, Obama ha spiegato: «Prima di tutto, questa pandemia ha finalmente sepolto l’idea che molti dei nostri funzionari sappiano cosa stanno facendo. Molti di loro non pretendono nemmeno di essere responsabili. Una malattia come questa – ha aggiunto, riferendosi all’omicidio dello scorso 23 febbraio di Ahmaud Arbery, 25enne nero ucciso mentre faceva jogging – evidenzia le disuguaglianze di fondo e l’onere che gravano storicamente sulle comunità nere in questo Paese».



