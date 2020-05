Coronavirus Usa, 89mila morti, 1.4 mln di casi/ +19mila infetti nelle ultime 24 ore

Pubblicità

Nuova impennata di morti da coronavirus negli Usa. Stando all’ultima rilevazione, così come si può evincere dalla mappa della John Hopkins University, le vittime negli Stati Uniti sono salite a quota 89.562, ed entro domani sfonderanno quindi il tetto record di 90mila. Non vi è ancora l’ufficialità ma se i dati risultano essere corretti significa che nelle ultime 24 ore sono morte altre 808 persone. C’è comunque speranza oltre oceano visto che 48 ore fa, l’incremento delle vittime era stato di circa 1200, ben 400 in più rispetto a quelle registrate ieri. Per quanto riguarda i contagi, invece, il numero di persone positive da inizio emergenza è salito a quota 1.486.757, per un surplus di casi pari a 18.873. Lo stato più colpito dall’epidemia continua ad essere quello di New York, dove al momento si contano ben 28.232 morti (quasi l’intero computo di vittime dell’Italia), con l’aggiunta di 350.121 contagi.

CORONAVIRUS USA, SCONTRO A DISTANZA FRA TRUMP E OBAMA

Intanto non si placa lo scontro a distanza fra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e l’ex commander in chief Barack Obama. Dopo che Obama ha accusato l’amministrazione Trump di non saper gestire l’emergenza, nelle ultime ore è arrivata la replica dello stesso tycoon che ha parlato di Barack e di Joe Biden come di “corrotti”, accusandoli “più grande scandalo della storia americana”, come tra l’altro aveva già spiegato soltanto pochi giorni fa. Trump ha invocato il carcere per il duo dicendo “C’è gente – le sue parole ai microfoni di Fox News – che dovrebbe andare in galera per questo e se tutto va nel verso giusto molte persone pagheranno”. Nella giornata di ieri è uscito allo scoperto anche Jerome Powell, presidente della Fed, che parlando alla Cbs ha spiegato: “Anche se ci sarà un rimbalzo nella seconda metà dell’anno, senza un vaccino per il coronavirus la piena ripresa dell’economia americana non potrà avvenire”. Secondo Powell la crisi economica del coronavirus non sarà come la grande depressione degli anni ’30 “grazie a una economia forte prima della crisi e delle banche solide”.



