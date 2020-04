Coronavirus USA: 9.633 morti, 337.274 casi/ “Prepariamoci alla settimana più triste”

Per analizzare l’epidemia di Coronavirus negli USA, è giusto e doveroso partire dai numeri, ancora una volta più drammatici che mai: il totale dei casi in tutta la nazione nella giornata di domenica 5 aprile 2020 è salito a quota 337.274 unità, mentre i decessi sono ormai quasi 10mila (9.633, per la precisione). I dati, forniti dalla Johns Hopkins University, rivelano inoltre che il maggior numero di morti si è verificato sabato 4 aprile, quando 1.344 cittadini che si sono arresi al Covid-19. I funzionari sanitari a stelle e strisce hanno avvertito la popolazione del fatto che la settimana che prende il via in data odierna sarà “la più dura e triste dell’intera vita della maggior parte degli americani”, anche se dalla Casa Bianca filtra un cauto ottimismo, con Donald Trump che ha dichiarato: “Cominciamo a vedere una luce in fondo al tunnel”. Una convinzione, quella del leader statunitense, rafforzata dalle sensazioni del vicepresidente Mike Pence, il quale ha asserito che “Stiamo cominciando a intravedere i barlumi del progresso”.

CORONAVIRUS USA, IL DOTTOR ANTHONY FAUCI: “PANDEMIA NON È SOTTO CONTROLLO”

Nel frattempo, il dottor Anthony Fauci del National Institute for Allergy and Infectious Diseases, volto ormai celebre a livello internazionale nella battaglia contro il Covid-19, ha ammesso che sarebbe una falsa dichiarazione dire che gli Stati Uniti d’America hanno la pandemia sotto controllo. “Stiamo lottando per tenerla sotto controllo, anche se in questo momento sappiamo che vivremo probabilmente una settimana davvero brutta. Questo è un riflesso di quello che è successo 20 giorni fa. Quindi, se iniziamo a vedere ora un appiattimento o una stabilizzazione dei casi, ciò non toglie che domani, il giorno dopo, sarà davvero brutto”. Il peggio, dunque, non è ancora passato e potrebbe essere necessario ancora parecchio tempo prima che gli USA possano considerarsi fuori pericolo. La proiezione citata dai funzionari della Casa Bianca annuncia che, anche con l’applicazione costante e disciplinata di severi sforzi di mitigazione, tra 100mila e 240mila americani moriranno a causa del Coronavirus.



