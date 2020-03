Coronavirus Usa, “beffa” galline/ Milioni di uova per vaccini ma inutili per Covid-19

Negli Stati Uniti ci sono uova “salvavita” nascoste in fattorie segrete. Poche persone conoscono dove vengono conservate, per ragioni di sicurezza nazionale. Ci sono guardie e sistemi di sicurezza finanziati dal governo per milioni di dollari per trasportarle e proteggerle. Ma cosa hanno di speciale queste uova per gli Usa? Non sono di certo per la colazione. Vengono usate per la produzione di vaccini antinfluenzali. Ne parla CNN in un report in cui si evidenzia il fatto che questo grande investimento è inutile per il coronavirus. Questa enorme riserva di uova non è infatti di aiuto per la realizzazione di un vaccino contro Sars-CoV-2. Il motivo lo rivela il professor John Nicholls dell’Università di Hong Kong: il nuovo coronavirus non è in grado di replicarsi all’interno delle uova come avviene invece con i virus influenzali. Ma c’è un altro aspetto, più generale, che va valutato: alcuni virus mutano, quindi il vaccino prodotto con questo metodo più “tradizionale” può rivelarsi meno efficace. Per questo il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo nello scorso settembre con cui ha chiesto alle agenzie sanitarie di espandere l’uso di metodi alternativi di produzione di vaccini.

CORONAVIRUS USA E LA “BEFFA” DELLE GALLINE PER VACCINI

Ci sono ceppi di virus che non possono “incubare” all’interno delle uova. Sars-CoV-2 è uno di questi, come precisato da Leo Poon, capo del laboratorio di scienze della salute pubblica dell’Università di Hong Kong. Un altro aspetto non trascurabile è la “vulnerabilità” delle galline, pensiamo all’influenza aviaria, la pandemia di H5N1 che ha ucciso tantissime galline. Stando a quanto riportato dalla CNN, che cita l’Organizzazione mondiale di sanità (Oms), 20 potenziali vaccini contro il coronavirus sono in fase di sviluppo. Nessuno di questi usa le uova. Una “beffa” per una nazione che investe ingenti risorse sulle uova. Alcuni di questi vaccini comunque sono mRNA, che indirizzano le cellule a produrre proteine per prevenire o combattere la malattia usando una molecola, l’acido ribonucleico. Altri vaccini invece usano la tecnologia del Dna ricombinante che produce una corrispondenza genetica con le proteine del virus e può quindi produrre rapidamente una risposta. Anche le aziende farmaceutiche che tradizionalmente producono vaccini antinfluenzali a base di uova stanno modificando strategia: Sanofi Pasteur, ad esempio, a febbraio ha annunciato che sta lavorando ad un vaccino per il coronavirus senza usare uova.



