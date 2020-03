Coronavirus USA: oltre 700 morti, quasi 53mila casi/ A New York mancano i ventilatori

Il Coronavirus sta flagellando anche gli USA, che rappresentano la terza nazione del mondo più colpita in termini di contagi. I numeri, del resto, sono sconcertanti: i casi sono raddoppiati in due giorni, raggiungendo quasi quota 53mila, con più di 700 pazienti deceduti. Nella sola giornata di martedì 24 marzo 2020, in America sono morte 163 persone e l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che gli Stati Uniti sono – purtroppo – sulla buona strada per seguire l’Italia e la Cina e divenire il prossimo epicentro del virus. Anche nell’ottimistico briefing di Donald Trump alla Casa Bianca, i suoi stessi funzionari hanno chiesto a chiunque fosse stato recentemente a New York di mettersi immediatamente in quarantena volontaria. Nel frattempo, almeno 15 stati e 30 Comuni a stelle e strisce hanno ordinato a più di 166 milioni di persone, ovvero il 51% del totale della popolazione americana, di rimanere nelle proprie case e di rispettare tutte le misure preventive ordinate dal Governo e suggerite dall’OMS.

CORONAVIRUS USA: NEW YORK IN GINOCCHIO

Il quadro generale negli USA è dunque evidentemente critico, ma a New York, se possibile, lo è ancora di più. Il governatore Andrew Cuomo ha paragonato il Covid-19 a un “treno di proiettili” e ha comunicato nelle scorse ore che altri concittadini sarebbero presto morti a causa della carenza di ventilatori. Ha inoltre asserito che l’apice dell’epidemia in città sarà raggiunto nel giro di 14-21 giorni e ha lanciato frecciate al vetriolo neppure troppo velatamente in direzione del Governo federale, reo, a suo dire, di non aver attinto alle riserve economiche per sovvenzionare l’acquisto dei ventilatori polmonari necessari. “Non abbiamo appiattito la curva e questa sta effettivamente aumentando”, ha chiosato Cuomo, avvertendo New York è stato il “canarino nella miniera di carbone” per quello che sarebbe successo nel resto del Paese. I funzionari sanitari, intanto, cercano disperatamente di controllare la diffusione del virus per alleviare l’attesa ondata di infezioni che potrebbe travolgere il sistema ospedaliero e incrementare ulteriormente il numero dei decessi.



