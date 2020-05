CORONAVIRUS USA, SUPERATI 90MILA MORTI/ Trump: “Prendo idrossiclorochina da giorni”

Pubblicità

Sono oltre 90mila i morti da coronavirus negli Usa dall’inizio dell’epidemia. Con oltre un milione e mezzo di contagiati, il bilancio della superpotenza è a dir poco tragico. Ne sa qualcosa lo Stato di New York, il più colpito con 22.619 decessi dall’inizio della crisi. A dominare la scena, ormai da diverse settimane, è Donald Trump, che ancora ieri ha pronunciato parole al vetriolo nei confronti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, accusata di essere un “burattino nelle mani della Cina”. L’inquilino della Casa Bianca è convinto che l’OMS abbia assecondato Pechino nel tentativo di nascondere la portata della pandemia nelle sue fasi iniziali e per questo ha annunciato la volontà di tagliare i fondi Usa dagli attuali 450 a 40 milioni di dollari l’anno. Se l’Oms “non si impegna su sostanziali miglioramenti nei prossimi 30 giorni – ha scritto Trump in una lettera inviata al direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, postata su Twitter – renderò definitiva la mia decisione temporanea di sospendere i finanziamenti Usa all’Organizzazione mondiale della sanità e riconsidererò la nostra adesione all’Oms”.

CORONAVIRUS USA: TRUMP, “ASSUMO IDROSSICLOROCHINA DA 10 GIORNI”

Ma a creare un caso in America sono state le parole pronunciate da Donald Trump a proposito dell’idrossiclorochina, l’antimalarico che fin da subito secondo il tycoon (ma non per i massimi esperti mondiali) rappresentava l’antidoto al coronavirus. Il leader Repubblicano ha dichiarato: “Prendo l’idrossiclorochina da oltre una settimana e mezzo. Sono sempre stato negativo al coronavirus. Vengo sottoposto al test ogni due giorni. Una pillola al giorno, cosa c’è da perdere…”. Trump ha detto di aver chiesto al medico della Casa Bianca se potesse iniziare ad assumere l’idrossiclorochina, ma alla domanda se il dottore glielo avesse raccomandato, il presidente ha risposto: “No”. Rispetto alle prove sull’efficacia del farmaco antimalarico, il presidente ha spiegato: “Ricevo molte chiamate positive a riguardo, ecco le mie prove”. Trump ha ammesso di non sapere se l’idrossiclorochina funzioni o meno, ma “in caso contrario, non ti ammalerai e morirai”. “L’ho preso ogni giorno per circa una settimana e mezza ormai, e sono ancora qui”, ha aggiunto.



