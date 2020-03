Coronavirus Usa/ Trump “Durerà fino ad agosto”. 32 milioni di studenti a casa

Anche gli Stati Uniti sembrano aver finalmente preso consapevolezza della gravità dell’epidemia da coronavirus. Numerose le misure restrittive messe in atto oltre oceano nelle ultime ore, fra cui la decisione di rinviare le elezioni primarie dei Democratici nello stato dell’Ohio. A prendere questa iniziativa è stato il governatore dello stesso, Mike DeWine, che ignorando la decisione di un giudice ha appunto deciso di rimandare la tornata elettorale prevista nella giornata di oggi, annunciando che il Segretario di Stato è già al lavoro per cercare una via giudiziaria che possa estendere le varie opzioni di voto. Nel frattempo è uscito nuovamente allo scoperto il presidente Donald Trump, secondo cui l’emergenza potrebbe durare fino alla prossima estate negli Stati Uniti d’America: “ma dobbiamo fare un ottimo lavoro. Siamo stati colti di sorpresa da questo coronavirus, è così contagioso… ma la nostra risposta è stata aggressiva e il problema è soprattutto per le persone più anziane”.

CORONAVIRUS USA: FOLLA A DISNEYWORLD

Il tycoon a stelle e strisce non ha escluso che in un prossimo futuro possa essere attuato un coprifuoco a livello nazionale, anche se al momento si tratta solamente di una semplice opzione. La cosa certa è che ovunque, da est a ovest, sono state messi in atto provvedimenti rigidi, come ad esempio a New York, dove è stato chiuso pressoché tutto, compresi i bar e i ristoranti, cosa mai accaduta nella storia del paese a stelle e strisce. Vietati in tutti gli stati assembramenti da più di dieci persone. Chiusa la Statua della Libertà, il simbolo della Grande Mela, mentre al momento la metropolitana newyorkese continua a viaggiare regolarmente. Las Vegas ha invece spento le luci dei casinò, mentre Miami sta limitando gli accessi alle spiagge. Nel New Jersey, invece, coprifuoco dalle ore 20:00 fino alle 5 del mattino, e per quasi 32 milioni di studenti sono state sospese le lezioni. Numerosi comunque gli episodi che fanno storcere il naso, come ad esempio le folle delle ultime 24 ore a Disneyworld, in Florida, come documentato con un eloquente: “Ma mi state prendendo in giro?”, da Abigail Dinsey, la nipote del cofondatore Roy Disney.



