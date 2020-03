Coronavirus Valle d’Aosta/ Elezioni regionali rinviate, in accordo con il Ministero

La Valle d’Aosta ha annunciato il rinvio delle elezioni regionali a data da destinarsi. L’emergenza Coronavirus ha reso necessario questo provvedimento, che peraltro avviene già per la seconda volta: inizialmente infatti le elezioni erano state fissate per il 19 aprile, ma c’era stato uno slittamento al 10 maggio. Ora il presidente ad interim Renzo Testolin, dopo comunicazione preventiva al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha comunicato il nuovo rinvio. Decisione presa “dopo un confronto istituzionale avviato con lo Stato” come si apprende da una nota della Regione riportata da Repubblica. Come abbiamo detto, si tratta di una scelta che era scontata: la delibera del Consiglio dei Ministri dello scorso 31 gennaio ha dichiarato lo “stato di emergenza” per il Coronavirus nei prossimi sei mesi, di conseguenza andare alle urne a metà maggio era proprio impossibile anche volendolo fare.

CORONAVIRUS VALLE D’AOSTA: RINVIATE LE ELEZIONI REGIONALI

Dunque, in Valle d’Aosta l’emergenza Coronavirus ha portato ad un altro rinvio delle elezioni regionali: si allunga il periodo di presidenza ad interim di Renzo Testolin, che ha assunto la carica lo scorso dicembre. Le ultime votazioni sono avvenute a maggio 2018, con elezione di Laurent Viérin: anche lui fa parte dell’Union Valdotaine Progressiste (UVP), partito autonomista che però nel corso degli anni ha perso parecchi consensi. Va anche ricordato che, trattandosi di una regione a statuto speciale, non sono i cittadini a votare il presidente: questi infatti eleggono il Consiglio Regionale della Valle d’Aosta e in seguito i 35 membri hanno il compito di nominare la presidenza. Alle ultime elezioni erano presenti Partito Democratico, Lega Nord, MoVimento 5 Stelle e Forza Italia, che tuttavia da queste parti devono fare i conti con altre realtà (come si è visto).



