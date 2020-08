Coronavirus Veneto, bollettino 18 agosto/+31 casi: Zaia, “3 su 1000 hanno sintomi”

Anche oggi è atteso il bollettino del coronavirus nella Regione Veneto. Un momento che molti cittadini aspettano a maggior ragione nei giorni in cui il contagio sembra aver ripreso forza. Ieri sono stati registrati 31 nuovi casi positivi, che hanno portato il totale delle persone attualmente positive a quota 1634. Numeri che il presidente Zaia ha voluto in ogni caso contestualizzare per evitare che si diffonda un allarmismo che non va confuso con la sacrosanta prudenza. Il governatore ha infatti ricordato che “solo lo 0,03% dei positivi, ad oggi, sta male”. Zaia ha fatto anche un bilancio dei dati a partire dalla riapertura: “Sono 21.256 i positivi oggi rispetto ai 18.950 del 18 maggio, con quindi 2.306 positivi in più in 90 giorni, praticamente tre mesi esatti. Isolati siamo andati dai 3870 del 18 maggio ai 6394 di oggi. Importanti i ricoverati passati da 541 a 119; ancora più significativo il dato delle terapie intensive: dalle 51 di 3 mesi fa a 5 di oggi. Quindi un grande successo della prevenzione. Da 1803 a 2096 sono purtroppo salite le vittime ma con oltre 600 persone dimesse dagli ospedali”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: ZAIA E LA STOCCATA AGLI ESPERTI

In questo momento in Veneto i ricoverati su tutto il territorio regionale sono 119, di cui 83 negativizzati e 5 in terapia intensiva: dati immutati rispetto a quelli comunicati nella giornata di domenica. Come riportato da Il Gazzettino, Zaia si è focalizzato in particolare sugli asintomatici: “I positivi sono 1.634 sui 6.394 in isolamento, quindi il 25.5%. Dei 1634 positivi 65 sono sintomatici. Ogni mille positivi ci sono 3 sintomatici. Ecco cos’è cambiato: ci sono molti asintomatici. Non dobbiamo abbassare la guardia ma quello che stiamo facendo sta dando i suoi frutti”. Proprio sulla gestione degli asintomatici, però, il governatore ha lanciato una stoccata alla sempre più litigiosa comunità scientifica: “In questa fase in cui ci stiamo capendo poco, invito gli scienziati a mettersi d’accordo tra di loro: così ci risolvono un primo problema. Se si chiudono in una stanza dove fanno sintesi e dicono tre cose sulle quali sono d’accordo agevolerebbero la vita a persone come noi che non sono scienziati. Questa è l’esigenza che tutti noi abbiamo. Mettetevi d’accordo sulle strategie. Una domanda ad esempio devo estendere agli esperti: come dobbiamo comportarci con i positivi asintomatici? Vanno trattati tutti allo stesso modo oppure no? Dobbiamo saperlo”.



