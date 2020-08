CORONAVIRUS VENETO, BOLLETTINO 22 AGOSTO/ +3 morti e 141 nuovi contagi

Il bollettino del coronavirus in Veneto è tornato quanto mai d’attualità in questi giorni di fine agosto. Nella giornata di ieri, venerdì 22 agosto 2020, i dati del Ministero della Salute hanno descritto un aumento dei contagi nell’ordine delle 141 unità. Oltre al dato dei positivi, il bollettino della Regione Veneto alle ore 17 di ieri riportava 3 morti nelle ultime 24 ore. Come evidenziato dai dati diramati dalle autorità sanitarie, dei 141 nuovi positivi 102 sono stati accertati durante il giorno, 39 nella notte. Il dato più incoraggiante è quello che però vede un calo nel rapporto dei nuovi positivi rispetto al giorno precedente: i 141 di venerdì seguono infatti i 196 di giovedì. In questo momento gli attualmente positivi in regione sono 1944.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO

La situazione più preoccupante dal punto di vista della diffusione del contagio in Veneto è quella venutasi a creare a Treviso, dove gli attualmente positivi sono 724. Soltanto nelle ultime 24 ore si è registrato un altro picco, con 82 nuovi casi su 141. Per quanto riguarda i decessi, i tre morti annunciati nel corso dell’ultimo bollettino si sono verificati 2 a Padova e 1 a Vicenza. Sul fronte ospedaliero, i ricoverati in ospedale per Covid-19 sono 131, di cui 50 positivi (6 in terapia intensiva e 44 nei reparti Covid). In isolamento domiciliare si trovano invece 6528 persone di cui 124 con sintomatologia ma non tale da richiedere un ricovero in ospedale. Attesa dunque per i numeri odierni, nella speranza che il trend, dopo il calo di ieri, si confermi in calo.



