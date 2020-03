Coronavirus, video: Villar palleggia con carta igienica/ “Inizio a perdere la testa”

Gonzalo Villar combatte l’isolamento causa Coronavirus palleggiando con… un rotolo di carta igienica. Si è visto anche questo sui social network: in questi giorni nei quali l’Italia è forzatamente in quarantena (oggi è iniziata la seconda settimana), i campionati sono fermi e anche i calciatori e gli sportivi, non potendo allenarsi in gruppo, sono costretti in casa, il tempo viene utilizzato come meglio si può. I social network ovviamente sono una valvola di sfogo, e questo riguarda i personaggi pubblici come anche ognuno di noi: chi condivide qualche articolo o argomento di particolare interesse, chi semplicemente saluta gli amici, chi posta vignette, meme o frasi simpatiche per provare a sdrammatizzare sulla diffusione del Covid-19, chi semplicemente fa un giro sulle sue pagine per scacciare la noia. Chi lo avesse fatto oggi si sarà imbattuto in una delle storie Instagram (il cui contenuto non è più visibile dopo 24 ore) da parte di Villar: il centrocampista spagnolo, che la Roma ha prelevato dall’Elche nel corso del calciomercato di gennaio, si è cimentato in una serie di palleggi con un rotolo di carta igienica. Ne ha anche fatti 13, prima di effettuare un tiro: impresa niente male.

CORONAVIRUS, VIDEO: VILLAR PALLEGGIA CON LA CARTA IGIENICA

Il video di Gonzalo Villar che palleggia con un rotolo di carta igienica è accompagnato da un messaggio: “Sette giorni di isolamento in Italia, inizio a perdere la testa”. Dopo tutto, il gesto del centrocampista spagnolo è simpatico e in linea con quanto stiamo vedendo in questi giorni: le “challenge” su Instagram sono sempre state all’ordine del giorno ma in questo momento stanno proliferando. C’è chi sfida gli amici e i contatti a postare foto da bambini, chi invece ha creato una challenge tutta al femminile – con immagini in bianco e nero – per omaggiare l’orgoglio e la forza delle donne anche in tempi di emergenza Coronavirus, chi approfitta della sezione “interattiva” del social network e chiede di fare domande, o qualche canzone che possa essere eseguita alla chitarra. C’è una challenge in cui personaggi famosi si sfidano a fare dieci palleggi con un pallone da calcio, Leonardo Spinazzola l’ha modificata lanciando i “palleggi con moglie” coinvolgendo la sua sposa Miriam. Adesso, Villar potrebbe aver lanciato il trend della carta igienica: lo spagnolo della Roma ha taggato alcuni amici, sarà interessante scoprire se questi risponderanno diffondendo la moda…

